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桃猿官宣簽下韓職右投！譯名波賽樂 也與魔神樂完成簽約

▲▼ 樂天桃猿新洋投波塞樂（ Beau Sulser） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 樂天桃猿新洋投波賽樂（ Beau Sulser） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿今正式官宣，簽下新洋投Beau Sulser，譯名為波賽樂，並與魔神樂完成續約。波賽樂曾在2022年登上大聯盟，兩人皆預計在農曆年後向球隊報到。

波賽樂在2017年美國職棒選秀會中，第十輪獲得匹茲堡海盜隊指名，生涯在小聯盟出賽169場，其中60場為先發登板，戰績32勝38敗，防禦率為4.47；2022年波賽樂登上大聯盟，同年轉隊到巴爾的摩金鶯，該年總計在大聯盟出賽10場皆是後援身分，防禦率以3.63作收；2023年波賽樂轉戰韓國職棒KT巫師隊。

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事實上，桃猿很早就和波賽樂達成共識，但球團遲未官宣，一大原因是波賽樂一度猶豫是否要等待美職機會，幾經思考後，最後決定來台發展。 如今完成簽約程序後，桃猿今天正式官宣。

波賽樂加入樂天桃猿後，將會定位為先發投手，樂天球團表示，波賽樂擁有不錯的三振能力，美國職棒資歷完整也有亞洲棒球經驗，因此延攬入團，期待他加入後，能為球隊的先發輪值帶來穩定性與競爭力，幫助球隊取得佳績。

桃猿簽下波賽樂之後，新球季陣中洋投包括霸鉧德、威能帝。球團也與魔神樂完成續約。

魔神樂上季出賽24場皆為先發，戰績13勝3敗，防禦率2.04，是球團倚賴的先發戰力，順利簽回魔神樂為投手戰力吞下定心丸。

關鍵字： 樂天桃猿洋投波塞樂簽約陣容強化

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