大聯盟官網解析佐佐木朗希3大「怪物級」球路　未來成功關鍵

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

隨著佐佐木朗希的加盟，道奇隊的輪值實力將再上一層樓，成為大聯盟中最受關注的球隊之一。他的登場無疑會讓2025賽季充滿期待。大聯盟官網撰文分析他的3大「怪物級」球路，是未來能夠在大聯盟的成功關鍵。

透過2023年世界棒球經典賽的Statcast數據追蹤，佐佐木對捷克與墨西哥的兩場先發中，數據令人印象深刻。

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1.佐佐木的速球將成為大聯盟最強武器之一

佐佐木在2023年世界棒球經典賽（WBC）的四縫線速球均速達100.3英里（約161.4公里），最快達到101.9英里（約164公里），其中47顆速球突破三位數，佔總投球的72%。其中12顆球速超過101英里。他的速球不僅快，還擁有平均17英寸（43.18公分）的垂直上飄效果和12英寸（27.94公分）的手臂側移動，具備強烈的上竄特性，足以讓打者揮空。

佐佐木在經典賽中最驚人的一球，是一顆以101.8英里（163.8公里）三振阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的速球。這球直接攻進好球帶中間位置，即便如此，阿羅薩雷納依然揮棒落空。此外，他還以100.1至101.3英里的速球三振多位打者，揮空率達35%。

儘管2024年日職賽季，佐佐木因傷（包括斜肌拉傷和手臂疲勞）球速下滑至97英里（156公里）的均速，但如果他以健康狀態登陸大聯盟，速球回到WBC的水準，將對MLB打者造成一大威脅。

Rōki Sasaki, 92mph Splitter and 102mph Fastball, Individual Pitches + Overlay pic.twitter.com/pSu8cvaW9n — Rob Friedman (@PitchingNinja) November 5, 2024

2. 他的快速指叉球可能是世界最強

佐佐木的速球令人驚豔，但他真正的殺手鐗是快速指叉球。在在世界棒球經典賽（WBC）中期間，他的快速指叉球均速90.9英里（約146公里），最快達到93英里（約150公里），並在比賽中讓墨西哥維杜戈（Alex Verdugo）揮空。

2024年大聯盟僅有三位先發投手快速指叉球均速超過90英里，分別是天使隊索里亞諾（José Soriano, 92.6英里）、光芒布拉德利（Taj Bradley）和道奇山本由伸（90.2英里）。佐佐木的快速指叉球不僅速度快，還擁有驚人的移動效果。在WBC中，他的快速指叉球平均有33英寸的垂直下墜，有時還會出現橫向切入或滑出的變化，讓打者更難應對。

佐佐木朗希在WBC中，用快速指叉球展現了他恐怖的三振能力。打者面對這顆球的揮棒顯得毫無招架之力——30次揮棒產生了18次揮空，揮空率高達60%。他憑藉快速指叉球送出8次三振，全部都是打者揮棒落空後的結果。

即便2024年佐佐木的快速指叉球速度從2023年的約90英里下降到88英里，揮空率依然從52%提升至57%。這說明，即使球速略降，他的快速指叉球依然極具威脅。事實上，在WBC中，他已讓多位大聯盟打者在這顆球上狼狽不堪，這種優勢完全可以延續到MLB。

Roki Sasaki's arsenal in slow motion



Fastballs: 100 mph, 101 mph

Splitters: 92 mph, 91 mph

Sliders: 89 mph, 90 mph



Pitches from his 11-strikeout gem to outduel Yoshinobu Yamamoto pic.twitter.com/3WqftblbwY — David Adler (@_dadler) April 14, 2023

3. 滑球的潛力：王牌的第三武器

在WBC中，佐佐木的速球與快速指叉球已足以壓制打者，幾乎不需要滑球。但事實上，他的滑球同樣具備成為大聯盟高效武器的潛力，尤其是若能投出如當前許多MLB王牌常用的子彈型滑球（bullet slider）。

佐佐木在WBC期間的滑球，平均球速達88英里（約141公里），具有6英寸左右的水平移動，屬於帶有緊湊移動的滑球/切球混合型球路。他曾用這顆球三振墨西哥隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena，88.2英里）和捷克的穆齊克（Martin Muzik，89.1英里）。

然而，佐佐木的滑球在2024年日職賽季中球速下滑顯著，從2023年的接近88英里降至不到84英里。據投球分析師布羅茲多夫斯基（Lance Brozdowski）指出，佐佐木的滑球旋轉不足，可能無法像部分MLB投手那樣投出慢速、水平移動更大的橫掃球（sweeper）。但如果他能在MLB延續WBC期間滑球的表現，則將成為一個完全不同的故事。

如果佐佐木朗希能將速球，快速指叉球與滑球這三大武器結合，重現2023年的巔峰表現，「那麼MLB將迎來下一位偉大的年輕王牌。」