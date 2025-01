大聯盟官網解析佐佐木朗希3大「怪物級」球路　未來成功關鍵

▲佐佐木朗希。(圖/達志影像/美聯社)



記者王真魚/綜合報導

隨著佐佐木朗希的加盟,道奇隊的輪值實力將再上一層樓,成為大聯盟中最受關注的球隊之一。他的登場無疑會讓2025賽季充滿期待。大聯盟官網撰文分析他的3大「怪物級」球路,是未來能夠在大聯盟的成功關鍵。

透過2023年世界棒球經典賽的Statcast數據追蹤,佐佐木對捷克與墨西哥的兩場先發中,數據令人印象深刻。

1.佐佐木的速球將成為大聯盟最強武器之一

佐佐木在2023年世界棒球經典賽(WBC)的四縫線速球均速達100.3英里(約161.4公里),最快達到101.9英里(約164公里),其中47顆速球突破三位數,佔總投球的72%。其中12顆球速超過101英里。他的速球不僅快,還擁有平均17英寸(43.18公分)的垂直上飄效果和12英寸(27.94公分)的手臂側移動,具備強烈的上竄特性,足以讓打者揮空。

佐佐木在經典賽中最驚人的一球,是一顆以101.8英里(163.8公里)三振阿羅薩雷納(Randy Arozarena)的速球。這球直接攻進好球帶中間位置,即便如此,阿羅薩雷納依然揮棒落空。此外,他還以100.1至101.3英里的速球三振多位打者,揮空率達35%。

儘管2024年日職賽季,佐佐木因傷(包括斜肌拉傷和手臂疲勞)球速下滑至97英里(156公里)的均速,但如果他以健康狀態登陸大聯盟,速球回到WBC的水準,將對MLB打者造成一大威脅。

2. 他的快速指叉球可能是世界最強

佐佐木的速球令人驚豔,但他真正的殺手鐗是快速指叉球。在在世界棒球經典賽(WBC)中期間,他的快速指叉球均速90.9英里(約146公里),最快達到93英里(約150公里),並在比賽中讓墨西哥維杜戈(Alex Verdugo)揮空。

2024年大聯盟僅有三位先發投手快速指叉球均速超過90英里,分別是天使隊索里亞諾(José Soriano, 92.6英里)、光芒布拉德利(Taj Bradley)和道奇山本由伸(90.2英里)。佐佐木的快速指叉球不僅速度快,還擁有驚人的移動效果。在WBC中,他的快速指叉球平均有33英寸的垂直下墜,有時還會出現橫向切入或滑出的變化,讓打者更難應對。

佐佐木朗希在WBC中,用快速指叉球展現了他恐怖的三振能力。打者面對這顆球的揮棒顯得毫無招架之力——30次揮棒產生了18次揮空,揮空率高達60%。他憑藉快速指叉球送出8次三振,全部都是打者揮棒落空後的結果。

即便2024年佐佐木的快速指叉球速度從2023年的約90英里下降到88英里,揮空率依然從52%提升至57%。這說明,即使球速略降,他的快速指叉球依然極具威脅。事實上,在WBC中,他已讓多位大聯盟打者在這顆球上狼狽不堪,這種優勢完全可以延續到MLB。

Roki Sasaki's arsenal in slow motion



Fastballs: 100 mph, 101 mph

Splitters: 92 mph, 91 mph

Sliders: 89 mph, 90 mph



Pitches from his 11-strikeout gem to outduel Yoshinobu Yamamoto pic.twitter.com/3WqftblbwY