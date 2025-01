巴特勒「模仿喬丹」宣布回歸！熱火慘輸20分　稱真相將浮出水面

記者游郁香/綜合報導

遭到熱火禁賽7場的「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)今(18)日正式解禁,他賽前模仿喬丹(Michael Jordan)第1次退休後宣布重返NBA的聲明,由經紀人在社群媒體發布「我回來了」的宣言,他先發上陣出戰金塊,主場有零星的噓聲,他整場砍下18分,但南灘大軍最終以113比133慘輸20分。

▲熱火一哥巴特勒解禁回歸出戰金塊。(圖/達志影像/美聯社,下同)

巴特勒並未在禁賽令解除前如願被交易,他今日回歸熱火的先發陣容,賽前他透過經紀人李伊(Bernie Lee)在社群媒體上宣布「我回來了!」他將自己穿上喬丹第1次退休後重回公牛的45號球衣的照片分享到社群媒體上。

熱火主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)賽前直言,「我們現在處於一個不尋常的狀況,但實際上這只是複雜而已,我們完全計劃在這種複雜的情況下運作。所以我的工作是讓這支球隊做好準備,讓他們以高水準比賽。這就是我正在做的事情,這是計劃,我的方法不關你們的事。」

賽前當熱火主場DJ唸到巴特勒的名字時,有一些零星的噓聲和一些熱烈的歡呼聲。這一戰來犯的金塊幾乎整場都領先,巴特勒解禁後首戰上場33分鐘,15投7中得到18分、3籃板和2助攻,他在第3節的表現最出色,單節8投4中獨攬10分。

但這些都沒有實質意義,熱火的防守無法應對金塊猛烈的攻勢,由3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)領銜的丹佛,整場猛轟133分,團隊投籃命中率達到54.3%,三分球33投16中(命中率48.5%),僅發生6次失誤。約基奇今日砍下24分、12籃板和10助攻的大三元數據。

熱火攻守都失靈,完全找不到外線準星,團隊三分33投僅9中(命中率27.3%),最終以20分之差慘吞3連敗,連5季在例行賽遭到金塊橫掃。南灘大軍目前戰績20勝20敗,名列東區第9。

Jimmy Butler post game interview on his return



“Basketball at this point. I know what I’m expected to do while im here and will do that to best of my ability. We are where we are”



(Via @WillManso) pic.twitter.com/I54dxxCF8h