巴特勒「模仿喬丹」宣布回歸！熱火慘輸20分　稱真相將浮出水面

HE'S BACK ????@JimmyButler locked in for his Heat return ???? pic.twitter.com/9eYkmkUTJQ — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

遭到熱火禁賽7場的「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)今(18)日正式解禁，他賽前模仿喬丹(Michael Jordan)第1次退休後宣布重返NBA的聲明，由經紀人在社群媒體發布「我回來了」的宣言，他先發上陣出戰金塊，主場有零星的噓聲，他整場砍下18分，但南灘大軍最終以113比133慘輸20分。

▲熱火一哥巴特勒解禁回歸出戰金塊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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巴特勒並未在禁賽令解除前如願被交易，他今日回歸熱火的先發陣容，賽前他透過經紀人李伊(Bernie Lee)在社群媒體上宣布「我回來了！」他將自己穿上喬丹第1次退休後重回公牛的45號球衣的照片分享到社群媒體上。

熱火主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)賽前直言，「我們現在處於一個不尋常的狀況，但實際上這只是複雜而已，我們完全計劃在這種複雜的情況下運作。所以我的工作是讓這支球隊做好準備，讓他們以高水準比賽。這就是我正在做的事情，這是計劃，我的方法不關你們的事。」

Jimmy Butler did the MJ press release announcing his return ????



(via @BernieoLee) pic.twitter.com/T4anDOGCuT — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 17, 2025

賽前當熱火主場DJ唸到巴特勒的名字時，有一些零星的噓聲和一些熱烈的歡呼聲。這一戰來犯的金塊幾乎整場都領先，巴特勒解禁後首戰上場33分鐘，15投7中得到18分、3籃板和2助攻，他在第3節的表現最出色，單節8投4中獨攬10分。

但這些都沒有實質意義，熱火的防守無法應對金塊猛烈的攻勢，由3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)領銜的丹佛，整場猛轟133分，團隊投籃命中率達到54.3%，三分球33投16中(命中率48.5%)，僅發生6次失誤。約基奇今日砍下24分、12籃板和10助攻的大三元數據。

熱火攻守都失靈，完全找不到外線準星，團隊三分33投僅9中(命中率27.3%)，最終以20分之差慘吞3連敗，連5季在例行賽遭到金塊橫掃。南灘大軍目前戰績20勝20敗，名列東區第9。

Jimmy Butler post game interview on his return



“Basketball at this point. I know what I’m expected to do while im here and will do that to best of my ability. We are where we are”



(Via @WillManso) pic.twitter.com/I54dxxCF8h — Emo Jimmy (@HeatCulture13) January 18, 2025

巴特勒賽後被問到交易請求時，他表示自己被告知必須回答「無可奉告」。至於若在交易截止後還在邁阿密，他說自己會繼續打球，「到這個地步，我知道我在這裡被期望做什麼，並將盡我所能去做到，我們現在處於我們應該在的位置上。」他補充，自己不會發表任何相關的評論，但最終「真相會浮出水面」。