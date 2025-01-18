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英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

記者游郁香／綜合報導

被指控違反英超115項財務條例的豪門曼城，昨(17)日仍宣布與陣中「挪威神鋒」哈蘭德(Erling Haaland)簽下10年長約，這是英超史上最長的合約，據《美聯社》報導，周薪達到60萬美元(約1971萬台幣)。自2022年從德甲多特蒙德轉投曼城以來，這位24歲前鋒已替「藍月亮」打進111球。

哈蘭德上季共為曼城攻入52球，包括創紀錄的36個英超進球，並且幫助球隊在英超聯賽、足總盃和歐冠稱王，完成了「3冠王」壯舉，這位挪威神鋒本季則已打進21球，有望挑戰個人第3座英超金靴獎。

▲▼曼城與「挪威神鋒」哈蘭德簽下英超史上最長的10年合約。（圖／路透）

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▲曼城與「挪威神鋒」哈蘭德簽下英超史上最長的10年合約。（圖／路透，下同）

儘管曼城本季內憂外患不斷，衛冕之路因為核心球員受傷以及其他球員狀態下滑而受到阻礙，經過21場比賽後僅名列英超第6，今年能否打進歐冠淘汰賽也是未知數，他們還面臨違反英超115項財務條例的指控，正在等待裁決結果，可能的懲罰包括扣積分，甚至從頂級聯賽被降級。

不過曼城昨日仍宣布以10年長約「綁定」哈蘭德，這紙合約2034年才會到期，屆時哈蘭德已經34歲。這份合約是英超史上最長的合約，球團並未公開合約總價與細節，不過據報導，哈蘭德的周薪達到 60萬美元，這是足球界最豐厚的合約之一。

自2022年從多特蒙德來到曼城，哈蘭德為這支英超豪門出賽125場，打進111個進球，確立自己是世界最佳前鋒之一的地位。

▲▼曼城與「挪威神鋒」哈蘭德簽下英超史上最長的10年合約。（圖／路透）

哈蘭德在曼城的聲明中表示，「現在我想繼續發展，不斷努力變得更好，並盡最大努力幫助我們未來取得更多的成功。」

哈蘭德去年10月宣布和女友即將迎來他們的第1個孩子，如今又簽下10年長約，可說是雙喜臨門，「在這兩年半的時間裡，這就像是一場夢，我非常期待接下來的事情。」

主帥瓜地奧拉(Pep Guardiola)則強調，「當然，他是個特別的球員。要找到像哈蘭德這樣的球員是非常難的，一旦擁有了這樣的球員，你需要努力去留住他。」

▲▼曼城與「挪威神鋒」哈蘭德簽下英超史上最長的10年合約。（圖／路透）

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