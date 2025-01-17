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美國「棒球先生」過世享耆壽90歲　平凡球員退休後成傳奇播報員

▲▼美國「棒球先生」傳奇播報員優克過世。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「棒球先生」傳奇播報員優克過世。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

外號「棒球先生」的美國傳奇棒球播報員優克（Bob Uecker）過世，享壽90歲。他球員生涯平凡無奇，退役轉而在電視與電影上以「棒球先生」名號展現幽默，成為名人堂播報員。

美國職棒密爾瓦基釀酒人隊今天宣布優克的死訊，稱「這是釀酒人隊史最難過的日子之一」，家屬在球隊的聲明稿中表示，優克從2023年起與「小細胞肺癌」奮戰。

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優克從1971年開始擔任釀酒人的播報員，54年來用他的聲音陪伴球迷，成為球隊歷史上最具代表性的人物之一。釀酒人新聞稿指出：「優克是釀酒人之光、我們許多夏天的背景聲音、我們心中的歡笑聲…他代表威斯康辛州的靈魂與心靈，也是一個親愛的好朋友。」

優克生前以其幽默感聞名，大聯盟主席曼佛瑞德（Robert Manfred）發表聲明緬懷優克，「雖然這位曾經的捕手以其自嘲而聞名，但鮑柏．優克70年在棒球界的職涯中，是球界最受喜愛的人物之一」。

曼佛瑞德說：「鮑柏是真正的典範，無論身在何處，他總是那一個最有趣的人，同時也是我們這項國民運動最傑出的大使。」

▲▼美國「棒球先生」傳奇播報員優克過世。（圖／達志影像／美聯社）

優克大聯盟生涯僅6年，擔任板凳捕手，生涯打擊率2成，擊出14支全壘打。他常開玩笑說，「我棒球生涯的精彩時刻有兩個，一個是獲得柯法斯（Sandy Koufax）故意四壞，一個是對大都會比賽我逃過了夾殺」。

他退役之後一度擔任球探，後來在播報台上找到發揮的天地，從1971年開始成為釀酒人球賽的播報員，到2003年獲得棒球名人堂用來表揚播報員的福特福瑞克獎（Ford C. Frick Award）。

他在獲獎儀式上自嘲，獲得全場笑聲：「這不是酸葡萄心理，我依然覺得，我應該以球員的身分進入名人堂。」

優克的幽默風格使他很有觀眾緣，成為強尼卡森（ Johnny Carson）主持的脫口秀節目常客，經常用戲謔的方式自嘲球員生涯的成績，在節目中獲得「棒球先生」外號。之後參與多部電影、電視演出，鞏固了「棒球先生」形象，成為棒球的幽默大使。

▲▼美國「棒球先生」傳奇播報員優克過世。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟MLBBob Uecker密爾瓦基釀酒人

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