苦熬349天揮別韌帶重傷歸隊　海神邱子軒不害怕防守更積極

▲高雄海神邱子軒（左）揮別重傷歸隊。（圖／高雄海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神前鋒邱子軒上季遭逢十字韌帶傷勢，賽季提前告終，苦熬了349天終於在上周回歸，他揮別重傷陰霾，不僅分擔控球重任，出賽兩場攻防兩端都穩定輸出，保持自信。邱子軒期許自己防守更積極，持續增加進攻技能包，為球隊做出貢獻。

邱子軒1月11日出戰特攻，這是他相隔近1年首戰，總教練費雪保險起見讓他避開「背靠背」出賽，他出賽兩場，場均上陣18分鐘，繳出7分、2籃板、1.5抄截的穩定貢獻。

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「回到球場沒有很害怕，畢竟已經開完刀，復健很完整，可以回到球場上代表我是完全健康的。」邱子軒相信團隊與復健過程的努力，「沒想過因為受傷改變我的打法，但希望增加更多技能。」

▲高雄海神邱子軒（持球者）。（圖／高雄海神提供，下同）

除了進攻火力支援，邱子軒防守端也下功夫。他在復健期間持續參與球隊行程，儘管無法實際下場比賽，但演練防守、看影片沒有缺席。他提到主帥費雪相當注重防守，相對針對防守這塊也更加積極。

歷經重傷歸來，邱子軒對維持身體健康更有體悟，「不管年輕還是老，身體永遠是自己的，要好好的照顧，賽後放鬆、治療要按部就班。」

邱子軒感謝隊上的防護員、體能、教練團、輔大醫院以及身邊的隊友，「防護員從我開刀到現在都陪伴我，一路上復健、復原後帶著我訓練。感謝教練團跟隊友們，很支持我，關心我的復原狀態。」