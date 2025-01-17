日職「投高打低」嚴重！　考慮改規則、引進電子好球帶

▲近藤健介。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒近年「投高打低」現象加劇，去年達成規定打席的選手中，打擊率超過3成的只有3人，且日籍選手僅有福岡軟銀外野手近藤健介1位。日職會長榊原定征想解決問題，表示有考慮調整規則，而引進自動好壞球判定系統（ABS）也是選項。

榊原定征表示，「從觀眾的角度來看，打擊活躍的比賽比較有趣，我認為打者最終得跟上投手的進步，但未來怎麼在規則方面做出調整，這仍然是個課題。」

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韓國職棒從去年開始率先引入自動好壞球判定系統，這個系統使用了球場的攝影機和軌跡追蹤裝置來判定投手投出好球或壞球，再透過耳機傳遞判定結果給主審。根據統計，從3月韓職開賽至第185場比賽的5萬5026次投球中，僅出現21次誤判，而這樣的結果使得打擊率達到3成的打者數量從2023年的14人激增至24人。

榊原定征不排斥引入自動好壞球判定系統到日職，並提到了現在日職現況，「日職的裁判是靠人眼來判定，結果往往對打者不利。引入ABS會是一個選擇，事實上，近年來有不少選手反映（好球帶）外角變得更寬了。」

MLB也曾在小聯盟進行過自動好壞球判定系統的試驗，今年的春訓將在大聯盟進行部分導入。已經體驗過的裁判表示，他們不抗拒這套系統，認為MLB作為一家企業，會關注如何提升比賽的娛樂性和吸引力，讓球迷更喜歡觀看比賽，不單純只考慮裁判技術上的問題。