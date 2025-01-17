勇士瞄準「白魔獸」等4大前場交易目標　追巴特勒機率大減

The Golden State Warriors are showing interest in Nikola Vucevic, John Collins, Jonas Valanciunas, and Robert Williams, per @MikeAScotto



“The Warriors have continued their due diligence on the trade market and inquired about potential frontcourt upgrades, including Nikola… pic.twitter.com/Xe5VJ5IVAz — NBACentral (@TheDunkCentral) January 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士昨(16)日險勝灰狼，勝率勉強重回5成，若想在競爭激烈的西區殺出，顯然還需要補強。《HoopsHype》披露，灣區有4個潛在的前場交易目標，包括「白魔獸」弗切維奇(Nikola Vucevic)、爵士柯林斯(John Collins)、巫師瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)和拓荒者威廉斯(Robert Williams)。

▲公牛「白魔獸」弗切維奇。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

灣區兩大核心柯瑞(Stephen Curry)與格林(Draymond Green)最近都表明不希望球隊犧牲未來，「咖哩大神」更要那些催促他們進行交易的人閉嘴。據《HoopsHype》的消息，目前仍因右腳踝扭傷而高掛免戰牌的「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)仍是勇士不願放棄的球員，他今夏將成為受限自由球員。

理想情況下，勇士高層希望給柯瑞、格林再次爭冠的機會，但他們不會為了交易就賭上重要的未來資產。消息來源告訴《HoopsHype》，灣區仍在交易市場上尋覓能提升前場戰力的目標，有4個人選浮現，公牛的「白魔獸」弗切維奇、爵士柯林斯、巫師長人瓦倫修納斯和拓荒者中鋒威廉斯。

據了解，勇士追求熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)或籃網主力得分手強森(Cam Johnson)的機率大減。

兩度入選全明星賽的「白魔獸」弗切維奇，本季打出生涯最高效的表現，投籃命中率達55.6%，三分命中率也來到42.2%。幾位NBA高層認為，由於弗切維奇本季前半段表現出色，想從公牛手上得到他可能需要付出一個首輪選秀權。

▲爵士柯林斯。（圖／達志影像／美聯社）

爵士本季在西區名列倒數第2，不過27歲前鋒柯林斯的表現有所反彈，他的三分命中率創下生涯新高，飆高到43.8%，罰球命中率則為86.7%，場均1.1抄截也是個人生涯最佳。不過柯林斯下季(2025-26賽季)擁有2658萬美元的球員選項，使他的交易價值難以評估。

根據與《HoopsHype》交談的多位NBA高層的說法，巫師資深長人瓦倫修納斯與前塞爾提克門神威廉斯在交易市場上會要價多枚次輪選秀權。

▲巫師長人瓦倫修納斯。（圖／達志影像／美聯社）

身為巫師狀元薩爾(Alex Sarr)的導師和替補，瓦倫修納斯一直保持高效的得分和籃板表現，場均能砍11.6分、8.1籃板。威廉斯則身處「禁區擁擠」的拓荒者，他本季場均上場16.5分鐘能蓋1.7火鍋，阻攻能力出色。

▲拓荒者威廉斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）