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巴特勒禁賽期滿明歸隊？　專家曝熱火、國王3方交易劇本

▲▼熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火一哥巴特勒禁賽期滿，明日可能歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)7場禁賽期滿，南灘大軍明(18)日對金塊的比賽，他已不在傷病報告上， 外界高度關注再次重申「希望被交易」的「士官長」是否會上場。《ESPN》專家馬克斯(Bobby Marks)預測，熱火可能會與國王、活塞進行3方交易，換回資深砍將迪羅臣(DeMar DeRozan)和小哈達威(Tim Hardaway Jr.)。

NBA記者西德里(Evan Sidery)昨(16日)晚報導，巴特勒預計今(17)日與熱火老闆阿里森(Micky Arison)在邁阿密會面，「巴特勒不會退讓他的交易要求，並計劃重申在本賽季結束後，他將永遠不會再是熱火的一分子。在這次會議後，巴特勒未來應該會有明確的解決方案。」

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▲▼美專家預測3方交易，熱火一哥巴特勒與國王砍將迪羅臣互換。（圖／達志影像／美聯社）

▲美專家預測3方交易，熱火一哥巴特勒（左）與國王砍將迪羅臣（右）互換。（圖／達志影像／美聯社）

熱火昨日結束客場6連戰，明日將回到主場迎戰金塊，值得關注的是，巴特勒7場禁賽期滿，目前他已不在傷病名單上。《ClutchPoints》指出，邁阿密預計巴特勒如果在禁賽結束前沒有被交易，將讓他回歸參加比賽，看起來這將成為現實，但從現在到明日比賽的這段時間，任何事情都有可能發生，南灘大軍目前戰績20勝19敗，位居東區第8。

《ESPN》專家馬克斯則預測，熱火可能會與國王、活塞進行3方交易：

國王獲得：前鋒巴特勒、後衛伯克斯(Alec Burks)
熱火獲得：前鋒德羅臣、後衛小哈達威，2028年首輪選秀權(前4順位保護，來自國王)
活塞獲得：後衛赫爾特(Kevin Huerter)、前鋒萊爾斯(Trey Lyles)，2029年首輪選秀交換權(來自國王)

▲▼熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒（中）表明不願再當熱火一員。（圖／達志影像／美聯社）

美國媒體《運動畫刊》分析，熱火想得到一位能幫助球隊爭冠的即戰力，資深砍將迪羅臣符合這一需求，他是一名35歲、6度入選全明星的球員，擁有多年季後賽經驗，他本季場均能得21.1分、3.9助攻，投籃命中率47.9%。而巴特勒是一位為季後賽而生的球員，如果國王在仍專注於爭奪總冠軍的目標，用德羅臣換巴特勒，對他們是有利的選擇。

關鍵字： NBA熱火巴特勒國王迪羅臣

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