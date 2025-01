16歲桌球神童郭冠宏有望擠進世界前百名　扳倒世青金牌繳代表作

▲台灣16歲小將郭冠宏此站扳倒世青金牌向鵬繳出代表作。(圖/翻攝自X/World Table Tennis)

記者游郁香/綜合報導

台灣16歲桌球神童郭冠宏本周出戰WTT馬斯開特挑戰賽,世界第191名的他,從資格賽打進會內賽,連續擊退世界前80名的好手,包括16強賽扳倒世界第23的中國世青賽男單金牌向鵬,繳出代表作,儘管他4強賽不敵19歲中國新星陳垣宇,下周他有望首度擠進世界前百名。

郭冠宏最近2站都順利從資格賽脫穎而出,此站表現更是精彩,先是擊退世界第53的澳洲一哥裴煥;16強賽3比1扳倒曾奪世青賽男單金牌的中國強敵向鵬,成為唯一挺進馬斯開特挑戰賽8強的台將;8強賽更是只花15分鐘就「光速」淘汰世界第75的法國選手巴德(Lilian Bardet),連續上演「下剋上」的劇碼。

