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16歲桌球神童郭冠宏有望擠進世界前百名　扳倒世青金牌繳代表作

▲▼台灣16歲小將郭冠宏扳倒世青金牌向鵬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲台灣16歲小將郭冠宏此站扳倒世青金牌向鵬繳出代表作。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

台灣16歲桌球神童郭冠宏本周出戰WTT馬斯開特挑戰賽，世界第191名的他，從資格賽打進會內賽，連續擊退世界前80名的好手，包括16強賽扳倒世界第23的中國世青賽男單金牌向鵬，繳出代表作，儘管他4強賽不敵19歲中國新星陳垣宇，下周他有望首度擠進世界前百名。

郭冠宏最近2站都順利從資格賽脫穎而出，此站表現更是精彩，先是擊退世界第53的澳洲一哥裴煥；16強賽3比1扳倒曾奪世青賽男單金牌的中國強敵向鵬，成為唯一挺進馬斯開特挑戰賽8強的台將；8強賽更是只花15分鐘就「光速」淘汰世界第75的法國選手巴德(Lilian Bardet)，連續上演「下剋上」的劇碼。

年僅16歲的郭冠宏打球冷靜、聰明，展現出大將之風，儘管他昨(16日)晚在4強賽以0比3不敵世界第54的中國19歲新星陳垣宇，無緣挑戰生涯首座WTT成人組冠軍獎盃，不過打進挑戰賽4強已創個人最佳成績，本周世界排名第191的他，下周將進帳至少155分的積分，個人排名有望首度挺進世界前百名。

關鍵字： 桌球郭冠宏WTT馬斯開特挑戰賽

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