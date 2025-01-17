洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

▲村上宗隆將以2025年休賽季大聯盟挑戰為目標，而洋基隊將他列為「目標」 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洋基隊似乎對養樂多隊內野手村上宗隆展現了濃厚的興趣。根據當地播報網絡YES的主播凱（Michael Kay）的消息，這位日本強打者將以2025年休賽季大聯盟挑戰為目標，而洋基隊將他列為「目標」。

村上在2022年拿下三冠王後，與養樂多簽下了一份三年合約，而本季是這份合約的最後一年。去年12月，他以年薪6億日圓完成續約時，明確表示，「下個賽季將會是我在日本打球的最後一季」，並宣布計劃於2025年休賽季挑戰大聯盟。

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洋基今年休賽季簽下2022年MVP、一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt）一年的合約。這與2025年休賽季的補強需求不謀而合，且洋基主場洋基體育場對左打者特別有利。凱表示，「洋基非常希望能夠得到他（村上），所以他們不願意與任何一壘手簽長期合約。」

近一位效力洋基隊的日本選手是2020年田中將大（現效力日職巨人隊）。近年來，洋基隊接連錯失簽下大谷翔平、山本由伸以及計劃自羅德隊挑戰大聯盟的佐佐木朗希的機會。是否會有睽違已久的日本選手披上條紋戰袍，備受關注。