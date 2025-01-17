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柯瑞要催勇士交易的人閉嘴！　「我們有信心能擊敗任何隊伍」

記者游郁香／綜合報導

在勇士戰績持續下滑之下，外界高度關注他們在2月交易截止前的「動作」，但兩大核心柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)都表明，不希望球隊犧牲未來，對此「咖哩大神」昨(16)日率隊以1分險勝灰狼後強調，陣中沒人滿足於現狀，但他要那些不斷在推特上催促他們交易的人「閉嘴」。

勇士前役險勝灰狼，勝率重回5成，排名也回升到西區第10，他們顯然距離爭冠目標很遠，甚至連附加賽資格都不一定能取得，灣區天王柯瑞賽後駁斥了他對目前隊伍現狀滿意的說法。

▲勇士柯瑞、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士一哥柯瑞要催他們交易的人閉嘴。（圖／達志影像／美聯社）

任何認為我滿意現在這支平庸球隊的人，都是瘋了。」柯瑞告訴記者，「隨便拿我說過的話出來——我仍然堅持我的立場——但這不代表你不會處於一個情況，試圖讓自己變得更好，並做出合適的舉動來幫助你做到這一點。 勇士總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)知道這一點，我們談過了。這就是我的期望，幫助領導球隊達成我們想要的目標。」

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士戰績持續下滑，外界高度關注他們是否會再補強。（圖／達志影像／美聯社）

然而，柯瑞強調，對於任何可能的交易，勇士必須保持耐心，避免對球隊未來造成長期損害，他面露無奈地說，「那些在推特上亂說，提到我們需要做的交易的人，能不能安靜一點，讓我們自己來搞清楚這件事。」

「我們知道我們可以有競爭力，今晚我們展現了那種韌性。顯然，每支球隊都在尋找變得更好的方法。對我們來說，我們的隊伍強大了很長的一段時間，今年是個特別的年份，我們必須保持競爭力，給自己一個機會，也要在季後賽保持活力，我們對自己能擊敗任何隊伍充滿信心。」

▲勇士柯瑞、暴龍布薛 。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞（左） 。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞交易

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