快艇一哥有陰影　場均出戰20分鐘「不急」解除限制

▲快艇一哥雷納德（右）不急於解除出賽時間限制。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）復出至今共出賽3場，場均上場20分鐘，得到8.7分、3.3籃板、1.3助攻，與巔峰時期身手有落差。雷納德今（14）日表示，他不急著增加登場時間，「之前我太急著回歸，結果又坐回板凳，所以我很滿意目前的狀況（每場出戰20分鐘）。」

今天快艇在主場迎戰缺少巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）的熱火，雷納德擔綱先發大前鋒登場20分鐘，繳出6分、5籃板、2抄截，投籃9投3中，他並未在第4節登場，而當時快艇曾一度落後13分。雷納德表示，「我很高興我們贏了，這是一場很棒的團隊勝利，我努力打球，盡力完成自己的工作，幫助球隊贏球。」

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雷納德在3場比賽中總共出場61分鐘，得到26分和10籃板。談到目前的身體狀況，他分享，「我感覺很好，只要我能快速移動，並且到達我想要的位置，那就足夠了。」

雷納德復出3場，雖然個人數據不好，但幫助快艇取得2勝1敗，隊友們耐心等待他找回狀態，哈登（James Harden）就說，「雷納德正在適應體能狀態、比賽感覺以及比賽節奏，他沒有參加訓練營和季前賽，我們現在盡力讓他的工作更輕鬆一些。」

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）深信再給雷納德一點時間，快艇就會變得非常難纏，「雷納德是聯盟中最出色的球員之一，當他完全找回比賽節奏和狀態後，他會非常厲害。」