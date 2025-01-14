運動雲

>

快艇一哥有陰影　場均出戰20分鐘「不急」解除限制

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇一哥雷納德（右）不急於解除出賽時間限制。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）復出至今共出賽3場，場均上場20分鐘，得到8.7分、3.3籃板、1.3助攻，與巔峰時期身手有落差。雷納德今（14）日表示，他不急著增加登場時間，「之前我太急著回歸，結果又坐回板凳，所以我很滿意目前的狀況（每場出戰20分鐘）。」

今天快艇在主場迎戰缺少巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）的熱火，雷納德擔綱先發大前鋒登場20分鐘，繳出6分、5籃板、2抄截，投籃9投3中，他並未在第4節登場，而當時快艇曾一度落後13分。雷納德表示，「我很高興我們贏了，這是一場很棒的團隊勝利，我努力打球，盡力完成自己的工作，幫助球隊贏球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雷納德在3場比賽中總共出場61分鐘，得到26分和10籃板。談到目前的身體狀況，他分享，「我感覺很好，只要我能快速移動，並且到達我想要的位置，那就足夠了。」

雷納德復出3場，雖然個人數據不好，但幫助快艇取得2勝1敗，隊友們耐心等待他找回狀態，哈登（James Harden）就說，「雷納德正在適應體能狀態、比賽感覺以及比賽節奏，他沒有參加訓練營和季前賽，我們現在盡力讓他的工作更輕鬆一些。」

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）深信再給雷納德一點時間，快艇就會變得非常難纏，「雷納德是聯盟中最出色的球員之一，當他完全找回比賽節奏和狀態後，他會非常厲害。」

 
關鍵字： NBA雷納德哈登快艇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

經典賽資格賽35人名單微調　9名旅外投手、捕手再加1名

經典賽資格賽35人名單微調　9名旅外投手、捕手再加1名

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

衛少把獨行俠守到命中率0%　與約基奇同場金塊進攻效率聯盟第1

衛少把獨行俠守到命中率0%　與約基奇同場金塊進攻效率聯盟第1

樂見經典賽資格賽換人打　林立：說不定成績比我們更好

樂見經典賽資格賽換人打　林立：說不定成績比我們更好

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門新聞

經典賽資格賽35人名單微調　9名旅外投手、捕手再加1名

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

讀者回應

﻿

熱門新聞

1資格賽35人名單微調　9旅外、4捕手

2洋基出局！佐佐木朗希終極3選1

3詹皇向NBA各隊發出驚人警告

4NC恐龍戰台鋼　劉東洋樂見炒熱話題

5前兄弟福來喜奪第6座捕手金手套

最新新聞

1湖人主帥哽咽感謝馬刺雙星送暖

2公鹿對「東區強權」8戰全敗

3國王戰績火燙　毛加恩：沒有場外紛擾

4雷納德有陰影不急著解除上場限制

5世新女籃6人撐全場　搭6強末班車

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366