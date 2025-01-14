中職今持續協調大巨蛋場次　蔡其昌曝進度：遠雄釋出善意

▲世界12強棒球賽奪冠紀念悠遊卡狂銷26萬張，蔡其昌出席捐贈儀式。（圖／記者湯興漢攝）



記者王真魚／台北報導

中華職棒會長蔡其昌今日表示，正在積極與遠雄協調2025年大巨蛋場次分配事宜。遠雄方面已展現善意，且正向回應，表示將重新盤點並以最快速度提供新增場次。

針對場次分配策略，蔡其昌指出將採取循序漸進的方式，目前是不考慮評估平日，優先從最有機會取得的假日場次著手，若無法達成目標，再考慮其他時段。目前大巨蛋的39場賽事中，37場集中在週五、週六、週日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於各隊場次分配，蔡其昌強調將以公平為原則。基本上，除了身為北市主場球隊的味全龍外，其餘球隊都將獲得兩輪共36場比賽。味全龍因主場優勢將多獲得一輪，加上開幕戰兩場，大巨蛋賽事總計41場。

蔡會長表示，聯盟在確認新增場次後，將與各球團協調分配事宜，希望農曆年前能盡快確認。除了追求公平分配外，也需考量場次與既有賽程的配合。他同時透露，除了處理2025年的場次安排外，也將同步展開2026年大巨蛋場次的協商。

根據先前統計，目前大巨蛋場次分配呈現不均狀況，中信兄弟13場、味全龍11場、統一獅6場，其餘球隊則各為3場。蔡其昌表示，聯盟將持續與遠雄溝通，爭取更多場次，以滿足各球隊需求。