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字母哥蓋火鍋意外受傷！　瑞佛斯：他一直流血還是在幫助球隊

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今（7）日浴血砍下11分、12籃板、13助攻大三元，他是在次節末段，追防巴瑞特（RJ Barrett）的快攻灌籃時，撞上了籃框，導致右小指受傷，需下場縫針。公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，手指傷勢確實困擾著字母哥，但不足以讓他放棄比賽。

此戰意外濺血的字母哥，賽後向球迷報平安，「我沒事，我的手指有點麻，但我沒事。我打了下半場，這只是縫針，我不會過度思考它。」

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

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▲字母哥封阻巴瑞特快攻灌籃，不料導致右小指受傷。（圖／路透）

公鹿總教練瑞佛斯則坦言，手指的傷口困擾著字母哥，但不足以讓他放棄比賽，「他不想下場，他覺得自己可以繼續打。儘管傷口一直在流血，但他還是在幫助球隊，雖然你可以看出他的控球有受到影響。」字母哥縫合完回歸的該節，單節3投2中，抓下5籃板並送出3助攻，不過發生4次失誤。

字母哥在上半場打了18分鐘，第3節僅休息34秒，第4節則沒有上場。瑞佛斯樂觀表示，他不擔心字母哥下一戰打馬刺的狀態，「我認為他沒事。」

關鍵字： NBA字母哥安戴托昆波公鹿暴龍

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