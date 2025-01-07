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周天成新年首戰開紅盤！直落2退「自家人」蘇力揚晉大馬賽16強

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

超級1000系列馬來西亞公開賽今(7)日開打，世界第9的台灣一哥周天成新年首戰就碰上「自家人」蘇力揚，兩人過去未曾在國際賽場交手過，小天雖以21比14、21比17直落2勝出，不過他耗費了50分鐘才搶下16強門票。

馬來西亞公開賽是世界羽球聯盟(BWF)今年首站賽事，台灣共有30組人馬參賽，其中男單有6人出戰，由一哥周天成打頭陣，小天前一次出賽是在去年12月的年終總決賽4強，當時他以0比2不敵世界第1的石宇奇，不過依舊追平個人在年終賽的最佳成績。

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34歲的周天成經過超過3周的休整，今日迎來新年首戰，與世界第33的「自家人」、年僅23歲的蘇力揚交手，小天首局主宰了局面，以21比14先下一城。

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

次局小將蘇力揚展現追分能力，一度將比數逼近到12比13，不過周天成很快穩住陣腳連下4分，並以20比16取得4個賽末點，終場就以21比17搶下16強門票。

儘管周天成直落2勝出，不過他也耗費了50分鐘才贏得這場「台灣內戰」。值得一提的是，小天明(8)日將迎來35歲生日，他明日休兵一天，周四再與日本田中湧士、中國雷蘭曦之間的勝方爭搶8強門票。

關鍵字： BWF羽球周天成蘇力揚

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