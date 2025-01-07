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達比修有公開「菊池雄星躺走廊」私密照　爆料他醉到無法回家

▲▼達比修有公開「菊池雄星躺走廊」私密照。（圖／翻攝自X／ダルビッシュ有(Yu Darvish)）

▲達比修有公開「菊池雄星躺走廊」私密照。（圖／翻攝自X／ダルビッシュ有(Yu Darvish)）

記者游郁香／綜合報導

聖地牙哥教士強投達比修有昨(6)日在個人社群媒體上，貼出另一位日本名投菊池雄星「躺在他家走廊」的私密照，引起熱議。達比修有透露，菊池夫婦去年底到他家作客，菊池帶了一瓶威士忌，不太喝酒的兩人不知不覺喝多了，菊池最後醉倒，球迷看了笑說，「意外的一面！這讓我笑了。」

達比修有昨日分享了兩張菊池雄星到自家作客的照片，一張是菊池拿著威士忌，另一張則是菊池倒在了走廊上，「去年底和菊池夫婦在旅行時一起吃了飯，在我們租住的房子裡，兩家人聚在一起度過了熱鬧而愉快的時光。菊池帶來的響威士忌主要是他在喝，最後喝醉了，因為找不到回程的優步，所以就在這裡過夜了。」不忘備註照片是經過菊池同意才分享。

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▲▼達比修有公開「菊池雄星躺走廊」私密照。（圖／翻攝自X／ダルビッシュ有(Yu Darvish)）

▲菊池雄星帶著威士忌到達比修有家中作客。（圖／翻攝自X／ダルビッシュ有(Yu Darvish)）

達比修有透露，在這天之前，兩人只是在球場相遇時會打個招呼的關係，私下並沒有什麼交集，「菊池和我平時都不太喝酒，原本以為會是我們的太太們喝酒，但不知不覺間反而是我們喝了不少，真是讓人發笑啊。」

「讓我驚訝的是，菊池還記得他小學時代在東北高中非常支持我的細節。我們談了很多關於訓練和營養的話題，真的學到了很多。」達比修有繼續寫道。

球迷看了紛紛留言，「意外的一面！這讓我笑了。」 「雄星醉倒了......」 「自己帶酒來結果自己喝醉了！」 「之前好像也有某人一直不肯回家呢。」

另一個「不肯回家」的是達比修有在日本火腿時期的後輩杉谷拳士，達比修有去年12月邀對方到家中作客，當時他也發文調侃說，「完全不願意回去......」「不知道什麼時候才會回去......」，並附上了杉谷喝紅酒後臉紅腫的照片。

菊池雄星上個月剛與洛杉磯天使簽下3年6367.5萬美元(約20億台幣)的合約，合約中還包含日美往返機票和翻譯薪資等福利。

關鍵字： MLB達比修有菊池雄星教士天使

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