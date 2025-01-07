腳傷逾1年半未癒！羅嘉翎決定1月中開刀　放棄世錦賽國手選拔

▲羅嘉翎決定1月中開刀。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣跆拳道選手羅嘉翎飽受腳傷所擾逾一年半，儘管在巴黎奧運後持續休兵養傷，但傷勢仍反覆，在醫療團隊建議下規劃在1月中動刀，羅嘉翎坦言，下很大的決心。

羅嘉翎在東京奧運女子57公斤級奪得銅牌後，在2022、2023年世界跆拳道錦標賽都至少決賽起跳，連續2屆都以銀牌作收，但在那之後左腳出現疲勞性骨折傷勢，而她仍帶傷征戰成都世大運、杭州亞運以及巴黎奧運。

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羅嘉翎第2度出征奧運，卻因傷影響發揮，在巴黎奧運首戰落敗，而她近5個月以來持續養傷，至今尚未在國際賽亮相。

教練劉聰達接受中央社訪問時表示，羅嘉翎這一年來一直採取保守性治療，但傷勢持續反覆，「只要訓練量大一點就會腫起來。」

▲羅嘉翎（左）過去1年半飽受腳傷困擾。（圖／路透）

劉聰達指出，近期羅嘉翎赴醫院檢查，發現兩側韌帶有鈣化狀況，醫生建議開刀，上週醫療團隊開會後也是同樣建議，目前計畫1月中開刀，保守評估至少需要約3個月時間恢復。

談到動刀的決定，羅嘉翎坦言，下了很大的決心，但也期待開刀後，能有更好發揮空間。

不過，面對本週世錦賽和下週世大運國手選拔，劉聰達表示，考量羅嘉翎傷勢，將擇一參賽，因僅世大運選拔有種子序優勢，加上前4名就能取得決選資格，因此這次將放棄世錦賽選拔，而僅參加世大運。