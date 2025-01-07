運動雲

>

腳傷逾1年半未癒！羅嘉翎決定1月中開刀　放棄世錦賽國手選拔

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲羅嘉翎決定1月中開刀。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣跆拳道選手羅嘉翎飽受腳傷所擾逾一年半，儘管在巴黎奧運後持續休兵養傷，但傷勢仍反覆，在醫療團隊建議下規劃在1月中動刀，羅嘉翎坦言，下很大的決心。

羅嘉翎在東京奧運女子57公斤級奪得銅牌後，在2022、2023年世界跆拳道錦標賽都至少決賽起跳，連續2屆都以銀牌作收，但在那之後左腳出現疲勞性骨折傷勢，而她仍帶傷征戰成都世大運、杭州亞運以及巴黎奧運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅嘉翎第2度出征奧運，卻因傷影響發揮，在巴黎奧運首戰落敗，而她近5個月以來持續養傷，至今尚未在國際賽亮相。

教練劉聰達接受中央社訪問時表示，羅嘉翎這一年來一直採取保守性治療，但傷勢持續反覆，「只要訓練量大一點就會腫起來。」

▲▼羅嘉翎巴黎奧運16強賽落敗。（圖／路透）

▲羅嘉翎（左）過去1年半飽受腳傷困擾。（圖／路透）

劉聰達指出，近期羅嘉翎赴醫院檢查，發現兩側韌帶有鈣化狀況，醫生建議開刀，上週醫療團隊開會後也是同樣建議，目前計畫1月中開刀，保守評估至少需要約3個月時間恢復。

談到動刀的決定，羅嘉翎坦言，下了很大的決心，但也期待開刀後，能有更好發揮空間。

不過，面對本週世錦賽和下週世大運國手選拔，劉聰達表示，考量羅嘉翎傷勢，將擇一參賽，因僅世大運選拔有種子序優勢，加上前4名就能取得決選資格，因此這次將放棄世錦賽選拔，而僅參加世大運。

關鍵字： 跆拳道羅嘉翎

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

中職賽程近期公佈！大巨蛋開幕戰兄弟大戰統一　亞太今年難啟用

中職賽程近期公佈！大巨蛋開幕戰兄弟大戰統一　亞太今年難啟用

洋基瞄準阻止大谷三冠王的打擊王　 再擴銀河艦隊陣容

洋基瞄準阻止大谷三冠王的打擊王　 再擴銀河艦隊陣容

道奇送走拉克斯！金慧成有望先發二壘　美媒點出兩大優勢

道奇送走拉克斯！金慧成有望先發二壘　美媒點出兩大優勢

巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

勝騎士續約剩下細節　獅領隊證實他已承諾冬盟「停機」

勝騎士續約剩下細節　獅領隊證實他已承諾冬盟「停機」

國體12連勝聽牌4強黃玠瀚目標旅外　台體完封文化保晉級希望

國體12連勝聽牌4強黃玠瀚目標旅外　台體完封文化保晉級希望

源田壯亮婚外情爆最新進展　疑向妻傳離婚訊號「後續找律師」

源田壯亮婚外情爆最新進展　疑向妻傳離婚訊號「後續找律師」

二刀流來了！大谷翔平便服練投畫面曝　道奇總管：每天都在變好

二刀流來了！大谷翔平便服練投畫面曝　道奇總管：每天都在變好

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

熱門新聞

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

中職賽程近期公佈！大巨蛋開幕戰兄弟大戰統一　亞太今年難啟用

洋基瞄準阻止大谷三冠王的打擊王　 再擴銀河艦隊陣容

道奇送走拉克斯！金慧成有望先發二壘　美媒點出兩大優勢

巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羨慕台灣！韓國隊新星：一開始黑馬

2游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」

3329大巨蛋開幕戰兄弟戰統一

4洋基瞄準阻止大谷三冠王的打擊王

5道奇送拉克斯！金慧成先發兩優勢

最新新聞

1高錦瑋「洋將等級」數據獲12月MVP

2字母哥蓋火鍋意外受傷　傷勢狀況曝

3「桌球教父」莊智淵正式退出世界排名

4字母哥小指縫3針　公鹿勝暴龍24分

5盧彥勳續掌台灣隊兵符！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林昱珉現身新北府前廣場！赴宜蘭當12天補充兵　搭巴士離開畫面曝

林昱珉今入伍！剛當新手爸笑談女兒「可愛」　考慮是否帶家人赴美

林昱珉下個月當爸！林母喜當阿嬤「很開心」　球迷朝聖擠爆早餐店

「棒球流氓」驚傳混入應援團抵台　干擾12強台日大戰！警方說明了

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366