林昱珉現身新北府前廣場！赴宜蘭當12天補充兵　搭巴士離開畫面曝

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

上個月升格當「新手爸爸」的台灣旅美左投林昱珉，今(6日)到宜蘭服補充兵役，他身穿帽T戴著棒球帽、口罩現身新北市府府前廣場集合，隨後搭遊覽車與其他役男前往宜蘭服役。

▲林昱珉今前往宜蘭服12天補充兵役。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

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林昱珉在12強賽對上日本的冠軍戰中擔任王牌先發，展現精湛控球能力，成為奪冠關鍵之一；而林原本預計12強賽事完成後於去年12月入伍服兵役，但因妻子臨盆，入伍時間延後至今年1月，今他穿著帽T、長褲，戴棒球帽及口罩現身新北市府府前廣場集合，集合完畢後與其他役男一起搭乘遊覽車，前往宜蘭服12天的補充兵役。

據悉，林昱珉服完12天補充兵役後，即會赴美歸隊，備戰新球季，今年目標要挑戰大聯盟，妻女將成為他最大後盾，林昱珉表現備受外界期待。

旅美左投林昱珉去年在世界12強賽幫助中華隊奪冠，今年2月有世界棒球經典賽資格賽，林昱珉也收到邀請，林昱珉表示，「資格賽跟春訓強碰，當然如果可以打，一定是百分之百出賽，最終還是由經紀公司去跟球團討論，很常講台灣有非常多好的投手，也需要舞台，這次資格賽可以好好表現，有收到曾豪駒總教練的訊息，跟他配合過12強，也都很契合，會跟球團討論。」