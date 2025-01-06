日本高中二刀流大物有望加盟運動家　簽約金150萬美元破紀錄

▲森井翔太郎。（圖／翻攝自X，Kagami_ZakuraSH）



記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒運動家隊近年在亞洲市場積極尋覓人才，據美媒報導，該隊可望以150萬美元簽下日本18歲二刀流天才森井翔太郎，創下日本選手不經由日職直接挑戰大聯盟的最高簽約金紀錄，日媒《MLB.jp》報導更提及，台灣投手莊陳仲敖去年在小聯盟展現很大的成長可見其成效。

多家美國媒體對森井翔太郎評價甚高，《Baseball America》將這位來自東京桐朋高中的好手排在2025年國際自由球員潛力榜第23位，《Baseball FR》更將他列在第14位。預計他將在今年1月16日國際自由市場開放後與運動家隊達成協議。

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森井翔太郎擁有投打俱佳的實力，打擊方面展現優異的手眼協調與快速揮棒，守備則以流暢動作與強勁肩力見長。投手身份時可投出時速94英里快速球，指叉球與滑球控制力也相當出色。專家認為，即便放棄二刀流專注投手發展，他仍具備成為一流投手的潛力。

運動家隊雖以低預算著稱，但向以發掘無名新秀的策略聞名。近期在亞洲市場的布局逐見成效，除了台灣投手莊陳仲敖的突破性表現外，經由日本tryout選秀加入的富岡聖平也已晉升3A層級。