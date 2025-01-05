高中木聯／「從山本由伸變林昱珉」　大溪賴謙凡目標150公里

▲大溪高中賴謙凡主投4局無失分。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段5日賽事，大溪高中靠著賴謙凡先發6局、林珺希後援1局，兩人都飆出146公里，加上李旻翰轟出陽春砲，在桃園內戰以6比3擊敗北科附工。賴謙凡的投球動作從學習山本由伸改成模仿林昱珉，教練團開放讓他嘗試各種投法，找出最適合自己的姿勢。

賴謙凡主投6局，被敲6支安打，奪6次三振，無失分，林珺希後援1局連飆3K。大溪2局上半由林珺希擊出二壘安打，吳翊睿、黃彥綸接連安打，陳柏凱高飛犧牲打，廖宥霖適時安打攻下3分大局。3局上陳廷毓擊出三壘安打，吳翊睿高飛犧牲打追加1分，4局上李旻翰轟出兩分砲奠定勝基。

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大溪繼廖宥霖首戰開轟後，李旻翰也轟出全壘打，展現強大長打火力。大溪擊敗穀保後取得2連勝，總教練鄭錦繁強調：「還不能確定分組第一，目標是要把這個階段4場比賽都打得穩定，這對球員的技術、心態才會有好的發展。」李旻翰在黑豹旗曾轟出滿貫砲，此役再度開轟，全隊打擊發揮不錯，鄭錦繁希望能維持穩定的狀態。

賴謙凡暑假期間學習山本由伸的投球動作，到了黑豹旗開始採用林昱珉先墊步的投球姿勢。鄭錦繁透露，他的身體控制得很好，自律性很高，不需要教練要求就會做到100分，在場上也懂得對決打者，頭腦很清楚。「我們希望選手多做嘗試，做完再給教練回饋並溝通，不管是投球或打擊都一樣，目前球隊是走這個模式。」

談到改變投球動作，賴謙凡表示：「應該還在摸索階段，會去嘗試各種動作帶給我的回饋。我的投球會運用協調性，林昱珉的動作續力需要更多，但能讓我有更好的爆發力，比較有效。其他投球動作沒有那麼合適，說不定之後會再嘗試其他投法。」

目前高二的賴謙凡近期球速飆到生涯最速146公里，他也設定了目標：「打完木棒聯賽還有選拔賽，想要再增強身體，把強度提升上去，看能不能在高三投到150公里。」