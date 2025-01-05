高中木聯／穀保楊竣翔增加武器庫　向林盛恩挖寶變速球　

▲穀保家商楊竣翔。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段5日賽事，穀保家商由楊竣翔掛帥先發對戰成功商水，運用剛從林盛恩與郭宸安習得的變速球，先發4局無失分，率隊以9比2獲勝。

穀保首局靠著張乙安轟出陽春砲先馳得點，3局下葉弘仁安打開路，古定玄、許子彥、邱宥輝、江宗駿接連安打，攻下5分大局。5局上換上第二任投手許子彥失2分，5局下打線再添加3分，以9比2提前結束比賽。

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楊竣翔主投4局，僅有1次保送讓對方上壘，未被敲安，無失分，拿下勝投。總教練鄭志強表示：「他表現比之前好多了，之前第一局之後，球速會往下掉，今天投球模式較好，能先取得好球優勢。」

新練成的變速球是綜合學長林盛恩與同學郭宸安的意見，楊竣翔表示：「有練過變速球但感覺不會跑，所以請教他們握法，以及投出去時哪一個手指需要吃多一點力量。盛恩學長教我握法及出手角度，郭宸安也提供一些意見，我綜合兩個人的建議。」

完成近半年來最長局數，楊竣翔坦言，高三上學期這段時間沒有自信，這一場讓自信心提升。他提到上屆學長實力都很強，希望自己能有所突破。以目前表現要參加選秀還有難度，畢業後的目標傾向先唸大學。