巴特勒與熱火鬧翻！阿德巴約失望　羅齊爾沒看到他「感覺好糟」

▲巴特勒與熱火管理層鬧翻。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）近日在賽後記者會上直言，「在熱火打球已經無法找到快樂」，慘遭球隊禁賽7場，熱火也正式開始聆聽其他球隊的交易報價，與巴特勒完全撕破臉。熱火長人阿德巴約（Bam Adebayo）今（5）日對此發表看法，「當你看到球隊和球員針鋒相對時，會感到失望。」

巴特勒本周面對鵜鶘、溜馬的比賽，第4節均未上場，而且他在大多數進攻回合中幾乎只是站在角落，彷彿與比賽無關。阿德巴約表示，「我覺得他（巴特勒）來到球場是想好好表現的，但結果卻不如他所願。」

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阿德巴約接著說，「感覺巴特勒不想只是待在場邊的角落。不過就像我說的，我們發展了一套系統，每個人都可以參與其中，只要找到融入的方式。但經過昨天的事情後，我們現在的重心是專注於那些仍與我們並肩作戰的球員。」

▲巴特勒與熱火管理層鬧翻。（圖／達志影像／美聯社）

其他隊友也紛紛表示，不太習慣沒有巴特勒的熱火。菜鳥前鋒約維奇（Nikola Jovic）說，「看不到他在這裡，真的很難過。」後衛羅齊爾（Terry Rozier）也表示，「他不在隊裡，感覺好糟。」

巴特勒尚未公開對禁賽發表評論，但球員工會在熱火宣布禁賽令後，火速替巴特勒發聲，稱熱火的行為「過度且不恰當」。此次禁賽可能使巴特勒損失約240萬美元（約7900萬台幣），其本賽季薪資為4880萬美元（約15億8000萬台幣）。

熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）在今日對爵士賽前表示，「我們只專注於今晚的比賽，我要讓所有分心的事安靜下來，該說的都說了，我們有清楚的方向，我們要專注於休息室裡的這群人。」他叮囑球員，盡可能屏蔽外界的噪音，「我不是那種愛製造話題的教練，所以你不會從我這裡聽到其他東西，我們有任務要完成。」