狂賺近15億！Kiwoom英雄成最強推手　金慧成累計5位入札大聯盟

▲金慧成。（圖／Kiwoom英雄官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

Kiwoom英雄隊對金慧成進軍大聯盟一事感到欣喜，累計送出5位透過入札挑戰大聯盟的球員，共賺進逾14.8億元台幣。

洛杉磯道奇隊於4日（韓國時間）透過官網宣布：「洛杉磯道奇隊與多功能選手金慧成簽下3年1250萬美元（約4.15億新台幣）的合約」，並表示「含2028年和2029年的選項，合約總價值可能增加至2200萬美元（約7.3億新台幣）」。

從姜正浩（2015年·已退休）開始，經由朴炳鎬（2016年·三星）、金河成（2021年）、李政厚（2024年·舊金山），金慧成成為Kiwoom出身的第5位，也是透過入札制度的第9位挑戰大聯盟的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據韓媒《My Daily》報導，Kiwoom從姜正浩、朴炳鎬、金河成、李政厚四位選手身上已經獲得4220萬2015美元（約14億新台幣）的入札金，這次通過金慧成3年保障1250萬美元的合約，將再獲得250萬美元（約8300萬新台幣）的費用。如果選項生效，金慧成獲得全額2200萬美元的話，將再增加142萬5000美元（約4730萬新台幣）。因此，Kiwoom透過這5名選手共可獲得4470萬2015美元（約14.8億新台幣），最高可達4612萬7015美元（約15.3億新台幣）。

Kiwoom在金慧成轉戰道奇消息傳出後發表聲明。球團表示：「恭喜金慧成選手進軍大聯盟」，「能加入大聯盟最頂尖的名門球隊感到非常驕傲，英雄隊全體成員都感到自豪。感謝金慧成選手帶來這個好消息」。

聲明接著說：「大聯盟是所有棒球選手的夢想舞台，只有最頂尖的選手才能在那裡比賽。因此，敢於挑戰入札制度並取得成果本身就是一項偉大的成就。我們期待這不僅是球隊的成就，更能為提升KBO聯盟整體地位帶來正面效果」，為他的未來加油打氣。

從崔香男開始，包括柳賢振等9名選手透過入札制度進軍美國舞台，其中超過一半的5名選手都來自Kiwoom，這點特別有意義。Kiwoom表示：「球團透入札制度培養出第五位大聯盟球員，這件事情真的非常有意義。」