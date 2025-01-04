運動雲

>

狂賺近15億！Kiwoom英雄成最強推手　金慧成累計5位入札大聯盟

▲金慧成。（圖／Kiwoom英雄官方IG）

▲金慧成。（圖／Kiwoom英雄官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

Kiwoom英雄隊對金慧成進軍大聯盟一事感到欣喜，累計送出5位透過入札挑戰大聯盟的球員，共賺進逾14.8億元台幣。
洛杉磯道奇隊於4日（韓國時間）透過官網宣布：「洛杉磯道奇隊與多功能選手金慧成簽下3年1250萬美元（約4.15億新台幣）的合約」，並表示「含2028年和2029年的選項，合約總價值可能增加至2200萬美元（約7.3億新台幣）」。

從姜正浩（2015年·已退休）開始，經由朴炳鎬（2016年·三星）、金河成（2021年）、李政厚（2024年·舊金山），金慧成成為Kiwoom出身的第5位，也是透過入札制度的第9位挑戰大聯盟的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據韓媒《My Daily》報導，Kiwoom從姜正浩、朴炳鎬、金河成、李政厚四位選手身上已經獲得4220萬2015美元（約14億新台幣）的入札金，這次通過金慧成3年保障1250萬美元的合約，將再獲得250萬美元（約8300萬新台幣）的費用。如果選項生效，金慧成獲得全額2200萬美元的話，將再增加142萬5000美元（約4730萬新台幣）。因此，Kiwoom透過這5名選手共可獲得4470萬2015美元（約14.8億新台幣），最高可達4612萬7015美元（約15.3億新台幣）。

Kiwoom在金慧成轉戰道奇消息傳出後發表聲明。球團表示：「恭喜金慧成選手進軍大聯盟」，「能加入大聯盟最頂尖的名門球隊感到非常驕傲，英雄隊全體成員都感到自豪。感謝金慧成選手帶來這個好消息」。

聲明接著說：「大聯盟是所有棒球選手的夢想舞台，只有最頂尖的選手才能在那裡比賽。因此，敢於挑戰入札制度並取得成果本身就是一項偉大的成就。我們期待這不僅是球隊的成就，更能為提升KBO聯盟整體地位帶來正面效果」，為他的未來加油打氣。

從崔香男開始，包括柳賢振等9名選手透過入札制度進軍美國舞台，其中超過一半的5名選手都來自Kiwoom，這點特別有意義。Kiwoom表示：「球團透入札制度培養出第五位大聯盟球員，這件事情真的非常有意義。」

關鍵字： Kiwoom金慧成大聯盟入札制度棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了

沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了

驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐

驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐

林張子俊強壓嘉大　感謝學長李斯特「情蒐」

林張子俊強壓嘉大　感謝學長李斯特「情蒐」

SBL最強扣將開幕戰砍「27分、30籃板」　布蘭登領軍逆轉勝台啤

SBL最強扣將開幕戰砍「27分、30籃板」　布蘭登領軍逆轉勝台啤

赫南德茲婉拒市場高薪續留道奇：錢不是問題

赫南德茲婉拒市場高薪續留道奇：錢不是問題

台體「金控大戰」力克中信　洪晨勛6.1局好投奪首勝

台體「金控大戰」力克中信　洪晨勛6.1局好投奪首勝

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

大谷翔平2025目標二刀流復出 外媒看好挑戰史無前例50-50-15

大谷翔平2025目標二刀流復出 外媒看好挑戰史無前例50-50-15

高中木聯／穀保、平鎮首戰都輸　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

高中木聯／穀保、平鎮首戰都輸　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

熱門新聞

大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了

驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐

林張子俊強壓嘉大　感謝學長李斯特「情蒐」

SBL最強扣將開幕戰砍「27分、30籃板」　布蘭登領軍逆轉勝台啤

赫南德茲婉拒市場高薪續留道奇：錢不是問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平神助攻！金慧成加盟道奇

2沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久

3驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰傷退

4林張子俊強壓嘉大　感謝學長李斯特

5SBL最強扣將27分30籃板　逆轉勝台啤

最新新聞

1金慧成加盟道奇　美媒點最大疑慮

2巴特勒遭禁賽7場　熱火聽取交易報價

3英雄累計5位入札狂賺近15億

4大谷翔平韓文迎金慧成直呼：朋友呀

5和翔平再戰3年！赫爾德茲笑談續約

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366