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吳柏霆、徐磊聯手完封平鎮！麥寮教頭曝關鍵武器球

▲麥寮高中徐磊、吳柏霆。（圖／學生棒聯提供）

▲麥寮高中。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

麥寮高中在木棒聯賽第一階段首日賽事繳出精彩好表現，吳柏霆、徐磊聯手完封7局，以2比0擊敗黑豹旗四強賽宿敵平鎮高中。總教練吳秉倫讚賞兩任投手的好表現，並點出吳柏霆犀利滑球是最大武器。

吳柏霆先發5局，用了75球，被敲4安打，奪6次三振，無失分。麥寮6局上攻破防線，王翾祐擊出二壘安打，許祐愷敲出安打攻下1分，江孝恩適時安打再添1分。麥寮取得領先後，王牌徐磊登板，後援2局，僅被敲2安打，奪3次三振，無失分完成比賽。

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吳秉倫表示：「原本就設定吳柏霆投80球，若他投超過5局就會換上徐磊後援，若沒有過5局有準備其他投手，剛好他危機處理也不錯。徐磊表現中規中矩，守住勝利。」

▲麥寮高中徐磊、吳柏霆。（圖／學生棒聯提供）

▲麥寮高中吳柏霆。（圖／學生棒聯提供）

麥寮前3局受制平鎮先發投手劉任佑，未敲出安打，4局林彥凱率先安打上壘，但戰術失敗而失去得分機會。5局上也留下滿壘殘壘，終於在6局打破僵局。吳秉倫坦言：「推進不理想，戰術執行能力還需要改善。」

先發投手吳柏霆對戰平鎮繳出好投，吳秉倫透露：「他今天滑球投得太好了，能搶好球數，也能對決，這顆滑球從高一投到高三控制力越來越好。」首戰派他的關鍵原因是，之前無論對鶯歌工商或嘉義大學的練習賽，他都表現出色。

回想黑豹旗四強賽才剛以0比11不敵平鎮，短短一個月後甜蜜復仇，吳秉倫透露：「剛好那場比賽投手車輪戰，吳柏霆是沒上場的那一位，所以這場派出他。」首戰擊敗強敵平鎮，吳秉倫認為能藉此鼓勵球員增加信心，往後再遇到強隊也不會害怕，鬥志會更好，有一就有二。

▲麥寮高中徐磊、吳柏霆。（圖／學生棒聯提供）

▲麥寮高中徐磊。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 麥寮高中木棒聯賽平鎮高中復仇精彩表現

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