幸運地炸裂！大溪廖宥霖3分砲轟退穀保　壽星吳翊睿建功當場慶生

▲大溪廖宥霖。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

大溪高中在木棒聯賽首戰，靠著「壽星」吳翊睿三壘安打帶動士氣，廖宥霖炸裂3分砲，擊敗衛冕軍穀保家商，搶下勝利。首戰就擊敗傳統勁旅，總教練鄭錦繁肯定子弟兵表現：「應該是這個月調整得比較好，攻擊有按照設定，恭喜選手很冷靜地完成比賽。」

大溪派出林志騰先發兩局，僅用26球被敲2安打，失1分退場。鄭錦繁解釋：「他先發這兩局很重要，完成設定的任務，他的角色是長中繼，之後比賽也會需要他。」

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范博凱後援5局，被敲9支安打，失3分。鄭錦繁說，球隊領先時交給他，表現很不錯。其實他高二時期很掙扎，幾個關鍵比賽都輸在他手上，半年陷在低潮裡。感謝投手教練黃永浦細心分析每場比賽，告訴他要注意的細節，讓他慢慢調整到位。

吳翊睿先發游擊排第7棒，2局下面對穀保先發饒又語掃出三壘安打，助球隊反超為2比1。總教練鄭錦繁表示：「他從高一守備實力就很好，一直很期待他的打擊，希望繼續維持並提升。」

吳翊睿表示：「把球往外打，很開心能建功。連續兩年木聯都在16強淘汰，希望今年能前進8強。第一次在球場過生日，隊友唱生日快樂歌很開心。」首戰就擊敗勁敵，他說：「會提升士氣，讓我們之後比賽更有信心。」

廖宥霖曾在螺絲盃在同一場地（岡山B）連兩天開轟都是打向左外野，此戰則轟出370英尺中外野全壘打，穀保中外野手一度伸出手套接球，還是落在牆外。廖宥霖扛先發第3棒鎮守三壘，他笑言：「有看到他撞上牆，一直以為會被接殺，看到其他外野手沒去撿球，才知道是全壘打。剛好在這裡打比較好，今天身體狀況也不錯，感覺比較有力量。前一打席游擊飛球，心態沒有受影響。」

高三進步最多的是擊球穩定度，希望可以幫助球隊前進8強，高中生涯木棒已經累積5轟，長打能力吸引場邊球探目光。總教練鄭錦繁表示：「他的球棒控制能力很好，也具備守備能力與腳程，希望他的長打能維持下去。」

日前參加訓練營，向陳鏞基討教攻擊策略及表現不佳時如何加速調整。他表示：「我個別去問他，他是領導很棒的學長，攻擊也常常在關鍵時刻建功。很佩服他，年紀較大時的表現跟年輕時期沒有差太多。」