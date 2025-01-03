明星賽首階結果出爐！字母哥人氣王、「詹杜柯」人氣不再

Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



Next fan update: 1/9. pic.twitter.com/OoIIa3S3fn — NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（3）日公佈全明星賽的第一階段球迷票選結果，公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和金塊約基奇（Nikola Jokic）分別位居東、西區人氣王，多年來被視為人氣指標的詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）則分別在西區前場和後場僅名列第3。

安戴托昆波在第一階段以171萬張選票高居所有球員之冠，是目前的全明星人氣王，有機會繼去年542萬奪人氣王後，取得2連霸；約基奇目前則以142萬多票居次。

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▲約基奇（左）、安戴托昆波（右）。（圖／達志影像／美聯社）

西區前場約基奇142萬票稱霸第1；長青樹代表太陽杜蘭特（Kevin Durant）126萬票緊追在後，排在第2；詹姆斯則罕見的落於第3，收穫116萬票；湖人戴維斯（Anthony Davis）99萬居第4；馬刺超新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）驚奇的以92萬排名西區第5。

東區前場排行鮮明，安戴托昆波171萬張選票成為榜首；塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）138萬票居次；本季轉到紐約尼克打出生涯年的唐斯（Karl-Anthony Towns）109萬成為第3名；後續球員都有不小差距，魔術前鋒班切羅（Paolo Banchero）有48萬票，與唐斯有雙倍差距成為第4；綠衫軍FMVP布朗（Jaylen Brown）則收穫43萬張票居於第5。

前場球員整合來看，安戴托昆波成榜首；約基奇居次；坦圖排第3；杜蘭特是第4；詹姆斯則成為第5名。

▲博爾（左）、坦圖（右）。（圖／達志影像／美聯社）

西區後衛部份，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）囊獲105萬票支持，是兩區後衛唯一破百萬票數球員；獨行俠唐西奇（Luka Doncic）87萬票位居第2；勇士柯瑞以81萬票小幅落後列西區第3。

東區後衛，黃蜂博爾（LaMelo Ball）本季好表現被注意到，斬獲94萬張選票；帶領騎士打出聯盟龍頭戰績的米歇爾（Donovan Mitchell）以71萬多票位居第2，公鹿里拉德（Damian Lillard）70萬緊追米歇爾排第3。

▲唐西奇（左）、吉爾吉斯-亞歷山大（右）。（圖／達志影像／美聯社）

將全部後衛整合來看，柯瑞僅名列第4，比去年最終結果還倒退1名；唐西奇去年以414萬票居榜首，目前則位居第3，落後吉爾吉斯-亞歷山大與博爾；值得一提的是，溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton)去年以337萬票在全部後場球員排第2，目前卻連前10都沒有。

詹姆斯從2017至2023年都是明星賽票選第1球員，共連霸7屆人氣王，去年賽季無緣打破全明星賽史人氣王最長連霸紀錄後，目前票數以116萬票名列全部球員第5，落後安戴托昆波、約基奇、坦圖、杜蘭特。

▲柯瑞（左）、詹姆斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）