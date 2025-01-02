「投手大谷」從第2次手術復出不容易　大聯盟記者：7到8勝就不錯

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「二刀流」巨星大谷翔平即將迎來在洛杉磯道奇的第2個賽季，他將在睽違2年後首次重返投手丘，受到各界矚目。日本媒體《體育報知》的大聯盟記者安藤宏太，預測了大谷本季的投手成績，直言要從第2次右肘韌帶重建手術中復出不容易，參考其他有類似經歷的投手回歸首年表現，若能取得7到8勝，已經很不錯。

大谷2023年9月接受了自2018年10月以來，時隔5年的第2次右肘手術。上賽季他專注於打擊，成為大聯盟史上首位達成「50轟-50盜」的選手，還以54支全壘打和130分打點成為雙冠王，打擊率3成01和59次盜壘也位居聯盟第2。

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備受矚目的是，大谷新賽季將重啟「二刀流」，在睽違2年後重返投手丘，他對於從開幕開始「全力」重啟二刀流表現出強烈的意願，但道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)考慮到季後賽，可能會讓他避開開幕輪值。

《體育報知》的大聯盟記者安藤宏太分析，要從第2次右肘韌帶重建手術(Tommy John)中復出並不容易，去年道奇的布勒(Walker Buehler)在第2次手術後回歸，僅在16場比賽中取得1勝6敗，防禦率4.02，曾在2021年拿下16勝的右投手也遇到了困難。

另一位「多次手術」後復出的代表性例子是遊騎兵強投艾瓦歐迪(Nathan Eovaldi)，他在2017年整季缺席，自2021年起連續3季取得雙位數勝場數，但他在2018年復出時僅在22場比賽中取得6勝7敗，防禦率3.81，未能完全發揮實力。

▲大谷翔平效力天使時期 。（圖／達志影像／美聯社）

大谷在第1次手術後復出的2020年，由於新冠疫情的影響，僅登板2場，戰績0勝1敗、防禦率37.80。即使考慮到他在2022年拿下15勝、2023年取得10勝的成績，新賽季是否能看到類似的表現仍是個疑問。

安藤宏太指出，大谷新賽季將謹慎管理登板次數、投球局數和登板間隔，不會全力出戰，「若能在例行賽登板20場已經相當不錯，為了在季後賽發揮最佳狀態，逐步提升狀態是現實的考量。」

「開幕時無法立即復出，復出後也難以投滿局數，要期待勝場數也較為困難。」安藤宏太預估，大谷若能取得7到8勝，對於復出第1年的投手來說已經足夠，「若能保持3點多的防禦率，將為季後賽和未來賽季積累動力。觀眾也應該耐心等待，不要過於期待，只要能看到他投球就已經很滿足了，這將有助於大谷實現他長期二刀流的目標。」

▲大谷翔平 。（圖／路透）