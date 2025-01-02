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日本監督曝12強「不如台灣之處」　一度想辭職點名感謝大谷

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

日本武士隊監督井端弘和上任2年的首敗，出現在世界12強賽金牌戰，他新的一年接受《產經新聞》等媒體訪問時坦言，台灣在「態度」上勝過日本，「我們必須一直保持挑戰者的心態。」他也不諱言，在率隊尋求衛冕失利後，他原本打算辭職。

再次回顧12強金牌戰不敵台灣，當時投手調度受到質疑的日本監督井端弘和表示，「無論是打者還是投手，他們都發揮了自己的實力。在連續作戰中，儘管有投手使用的限制，大家都表現得非常好，我對此感到滿意。」

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「最後一場如果不贏，即使全勝也沒有意義。我們在之前已經兩次擊敗台灣，但在決賽中唯一一次輸給了他們。」井端弘和點出日本隊在金牌戰不如中華隊的地方，「我們必須一直保持挑戰者的心態。在賽前的鼓勵和態度方面，我覺得還有一些可以改進的地方，我們必須將這些反省應用到經典賽。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，日本隊總教練井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

井端弘和去年10月與日本隊延長合約到2026年，不過他透露，在12強賽輸給台灣後，他原本打算辭職，「說實話，合約是按照每次比賽來簽的，輸了就打算辭職。我也給自己施加了壓力，但如果我辭職了，方針變了，對球員們來說會很抱歉。」

執掌國家隊兵符第3年，被問到是否體驗到當中的樂趣？井端弘和直言，「沒有。果然，必須要贏。(批評聲)輸了就會這樣，我知道，沒辦法。」

井端弘和下一個重大的任務，是帶領日本隊力拚衛冕世界棒球經典賽(WBC)冠軍，這項國際大賽將在2026年舉行，他點名感謝大谷翔平等多位大聯盟球員表態願意參賽，「非常感謝。在這個休賽季我也見了幾位球員，他們表達了參賽的意願。大谷選手無疑是(日本棒球界的)象徵。如果他能像上次一樣來參加，希望他能繼續帶領整個隊伍。」

▲▼大谷翔平、9日經典賽預賽日本對陣中國。（圖／路透）

▲大谷翔平有意再戰2026年經典賽。（圖／路透）

井端弘和將2025年的關鍵字定為「新」，「這表示要重新向世界冠軍發起挑戰的決心。輸給台灣後，我希望能以新的心情再次迎接挑戰。新的力量將為日本帶來益處。如果能有新的戰力出現，我將非常感謝。」

關鍵字： 12強棒球日本隊井端弘和

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