湖人網羅3D大將讓各隊震驚　照2023年劇本醞釀更大交易？

▲湖人雙巨頭詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人最近力壓競爭對手灰熊，從籃網交易來3D側翼大將芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)，NBA名記者史坦(Marc Stein)報導，聯盟多隊為此感到震驚，因為他們以為洛城要追求的是巫師資深長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)或布洛格登(Malcolm Brogdon)，外界也預估他們還會繼續補強。

湖人未花費任何首輪籤就成功延攬炙手可熱的3D大將芬尼-史密斯，NBA名記者史坦披露，「湖人不僅在芬尼-史密斯爭奪戰中擊敗灰熊，他們還讓許多聯盟觀察家感到意外，因為這些觀察家最近幾天都在期待湖人追求另一對資深球員：華盛頓的瓦倫修納斯和布洛格登。」

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▲湖人歡迎3D側翼大將芬尼-史密斯入隊。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

史坦指出，「雖然芬尼-史密斯無法提供瓦倫修納斯那樣的體格、擋拆和前場經驗，但他是一位備受推崇、可防守多個位置的防守者，本季三分命中率達到生涯新高的43.5%。」芬尼-史密斯本季的三分球投射非常高效，在場均超過5次出手之下，仍保持43.5%的高命中率。

《ClutchPoints》直言，芬尼-史密斯雖無法讓湖人直接竄升為爭冠強權，但確實讓他們更接近西區強隊的行列。送走主控羅素(D'Angelo Russell)迎來芬尼-史密斯，意味著減少了一個持球者，換來一個可以打無球，不需要太多出手機會就能在進攻端產生影響的球員，且他在獨行俠時期就證明了自己在季後賽能有所貢獻。

▲巫師長人瓦倫修納斯。（圖／達志影像／美聯社）

芬尼-史密斯雖不是最佳防守陣容等級的防守者，但他絕對是目前湖人陣中最出色的外圍防守者，補強了洛城本季最大的弱點。

聯盟消息來源表示，湖人仍在尋求「升級」禁區陣容，瓦倫修納斯一直在他們的雷達上，但巫師要求的選秀權比湖人願意付出的更多，而且華盛頓也在追求羅素的到期合約。

▲爵士中鋒凱斯勒。（圖／路透）

湖人納入考慮的長人還有拓荒者威廉斯(Robert Williams)、黃蜂理查茲(Nick Richards)、籃網夏普(Day'Ron Sharpe)和爵士凱斯勒(Walker Kessler)。據消息人士的說法，湖人和爵士今夏曾非常接近達成交易，但本季談判一直斷斷續續，且猶他擁有湖人2027年首輪選秀權(前4順位保護)，他們恐不樂見紫金軍團在詹姆斯未來退役、戴維斯(Anthony Davis)逐漸老去後，靠著凱斯勒崛起。

《ClutchPoints》還提到，湖人2022-23賽季初透過一筆較小的交易補進八村壘，並在2月交易截止前完成「重磅交易」送走衛斯布魯克(Russell Westbrook)，聯盟普遍預期他們本季也會遵循相同的劇本，芬尼-史密斯的交易為接近截止日的「更大交易」鋪路。