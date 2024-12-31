快訊／賴清德總統承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

記者楊舒帆／台北報導

賴清德總統今日出席「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」記者會時，首度透露世界12強賽冠軍隊將登上新台幣500元鈔券的計畫，為台灣棒球寫下新的里程碑。

「故事還沒結束，你們的冠軍故事還沒結束。未來你們的努力會在錢幣上，紀念幣上就會有。」目前新台幣500元鈔券上是南王國小少棒隊的照片，有球迷期待換成12強冠軍，賴清德表示，球迷期待的500元鈔券上印製12強冠軍隊將成為現實，而近期將先推出紀念幣，展現對棒球選手的承諾與尊重。

▲賴清德總統出席12強冠軍開展記者會。（圖／截自CPBLYT頻道）

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賴清德也特別感謝中華隊為台灣爭光，「過境美國夏威夷時，僑胞都以你們的表現為榮，你們用球技展現台灣精神，身為總統與有榮焉。」他笑言自己雖是「一流球迷」，但今天終於如願摸到冠軍獎盃，「有觸電的感覺」。

談到台灣棒球發展，賴清德強調這是百年歷史的累積，「從楊清瓏、趙士強等教練開始，一代一代傳承下來，加上社會力量的支持，才能把冠軍抱回來。」他期望民眾透過特展，能體會選手們的付出與辛勞。

「有人有土地就會有歷史，有自己的歷史就有自己的故事，可以唱自己的歌。」賴清德表示，2300萬人在這片土地上各司其職、盡心盡力，匯聚而成的台灣精神，也贏得世界各國的肯定。他呼籲全台灣的棒球迷一定要來參觀這場特展，見證台灣棒球的光榮時刻。

特展由中華職棒聯盟與中華棒協共同舉辦，將於元旦在國立臺灣博物館開展，展出包含冠軍獎盃、實戰球衣等珍貴文物。