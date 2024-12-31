防守詹皇9年終於變隊友　湖人新援：現在只要拉下臉跟他要鞋

“If you play for Brooklyn, you know what I mean, you’re gonna be the little brother in the City”



— Now-former Net Dorian Finney-Smith pic.twitter.com/iw41EuYZpu — New York Basketball (@NBA_NewYork) December 31, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人昨日2度交易羅素(D'Angelo Russell)，從籃網手中得到資深3D側翼大將芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)，過去9年都在場上嚴防詹姆斯(Lebron James)，如今終於成為隊友，芬尼-史密斯很興奮，他入隊第一件事不是與詹皇討論場上的事，而是拉下臉和詹皇要鞋子和裝備。

芬尼-史密斯今(31)日首度以湖人球員身份受訪，預計明日迎來洛城首秀，他談到與天王詹姆斯的交流時說，「這可能是我對他說過最多話的一次。我已經防守他9年了，但我在場上不太友好。」

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▲湖人歡迎3D側翼大將芬尼-史密斯入隊。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

不過現在兩人成為隊友，芬尼-史密斯透露第一件事是向詹姆斯要一些他的個人裝備，「我只是得拉下臉來問他，『給我一些你的鞋子吧。』我終於可以要一些裝備了。我們永遠不知道他什麼時候會退休，能在不用再跟他競爭的情況下，和他要點東西，這真是太有趣了。」

「難的部分已經解決了，我問了，我已經克服內心的障礙。」芬尼-史密斯說，詹姆斯已經答應他的請求，他也準備好在場上大展身手，「我很興奮，我又回到了打有意義的籃球的時候。」

▲湖人交易網羅芬尼-史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

過去2年芬尼-史密斯一直深陷交易傳聞，他上季曾以為自己會被交易，最後仍留在布魯克林，「所以今年，我只想腳踏實地在我所在的地方。不管去哪裡，我都會準備好，因為我已經在心理上準備好被交易。」

從正在兜售主力，準備全面重建的籃網，來到暫居西區第4的湖人，芬尼-史密斯坦言，「我不想那樣說，但如果你在布魯克林打球，你知道我的意思。你不想成為城市裡的『小弟』，我終於和『大哥』們在一起了。」