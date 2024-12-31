國王一哥逼走主帥布朗？　福克斯怒斥胡扯：沒向管理層抱怨

▲布朗遭國王開除，傳出是因與一哥福克斯不合。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國王28日開除休賽季續約的總教練布朗（Mike Brown），有人將他下台原因指向前一天在記者會上的發言，他點名批評一哥福克斯（De'Aaron Fox）搞砸關鍵的防守佈局。2人不合的傳言開始滿天飛，被質疑逼走布朗的福克斯今（31）日在X平台發文駁斥，「說我們不合、我向管理層抱怨的傳聞全都是胡扯。」

布朗被解僱時，福克斯起初反應冷淡，他表示這就是NBA的工作性質，「我們隨時可能被交易、釋出或解僱。」並提到不覺得布朗被炒讓他感到內疚。

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福克斯今日重新澄清了情況，「有些人認為我們不合，但事實並非如此。你可以問任何國王隊的人，我和布朗從來沒爭吵過，我們可能對某件事意見不一，但我們談完就拋在腦後了。」

▲國王福克斯（左）、薩波尼斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

今年夏天國王隊與布朗續約時，福克斯事先被徵求了意見，他當時表示，「我不想換教練。」

根據《The Athletic》報導，解僱布朗是總管麥克奈爾（Monte McNair）的決定，並得到了球隊老闆拉納迪夫（Vivek Ranadive）的同意。《ESPN》指出，包括福克斯、薩波尼斯（Domantas Sabonis）、迪羅臣（DeMar DeRozan）等明星球員均未被諮詢過意見。