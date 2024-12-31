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7傳奇最頂明星賽到12強奪冠　2024台灣棒球最美一年

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為王建民教練上場投球。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為王建民教練上場投球。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台北大巨蛋啟用後掀起球迷熱潮，其中今年7月舉辦的中職明星賽堪稱年度最難忘賽事，不僅創下35年來單場觀眾紀錄，更在第二戰上演「史上最頂明星賽」，7位傳奇球星同台演出，讓這場比賽成為中職史上最難忘的明星賽時刻。

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為彭政閔教練上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

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▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為彭政閔教練上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

首度移師大巨蛋的明星賽，兩天吸引超過6萬2千名球迷進場，其中首戰就湧入33,688人，創下明星賽單場觀眾新高。第二戰在2萬9千多名球迷的見證下，上演了最令人動容的一幕：9局上兩出局後，在全場觀眾齊聲吶喊下，2008年奧運教練洪一中、前洋基投手王建民、台灣首位大聯盟球員陳金鋒、「中職先生」彭政閔、「無敵鐵金剛」葉君璋、林岳平及「火哥」張建銘等7位傳奇球星輪番上陣，上演夢幻對決。

這場夢幻演出留下多個經典畫面：洪一中在陳金鋒協助下「跨欄」登場、王建民重返投手丘對決洪總、陳金鋒遭觸身球後全隊「假衝突、真合照」，以及彭政閔敲出二壘安打等，每一幕都令全場球迷為之瘋狂。雖然這段戲碼在正式紀錄中僅能以「裁定比賽」處理，但中職仍以紙本記錄保存這段珍貴歷史，這張手寫記錄更在社群媒體引起廣大迴響，球迷甚至建議製作成周邊商品。

▲▼2024中職明星賽，王柏融不斷慫恿陳金鋒總教練上場，陳金鋒拿過球棒作勢要教訓他。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中職明星賽，王柏融不斷慫恿陳金鋒總教練上場，陳金鋒拿過球棒作勢要教訓他。（圖／記者李毓康攝）

整場賽事不僅躍上國際版面，WBSC國際棒壘球總會更以「破紀錄的明星賽」為題進行報導。這場明星賽不僅展現了台灣棒球的傳承，也為台北大巨蛋首年寫下完美註解。從季前讀賣巨人交流賽創下的37,890人，到明星賽的亮眼票房，台北大巨蛋確實為台灣棒球掀開嶄新篇章。

而且參與這部夢幻戲碼的總教練曾豪駒，傳奇球星王建民、彭政閔、林岳平及張建銘，在世界12強賽再度合體擔任教練團成員，帶領中華隊邁向冠軍之路，相當值得回味。2024年台灣棒球有很多動人的時刻，更為台灣棒球史留下一個無可取代的完美記憶。

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為洪一中總教練上場打擊，上壘後與王建民擁抱。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為洪一中總教練上場打擊，上壘後與王建民擁抱。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職明星賽台北大巨蛋傳奇球星棒球

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