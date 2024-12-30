生涯171轟貝爾重返前東家　一年1.9億合約加盟國民

▲貝爾（Josh Bell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

國民隊迎回生涯累計171轟的強打貝爾（Josh Bell），他離開響尾蛇成為自由球員後，與國民達成一年600萬美元（約新台幣1.9億元）合約的協議。這是他自2022年7月以來首度重返國民，預計在新球季擔任指定打擊。

國民隊休季期間一直在尋求增強一壘手和指定打擊手的攻擊火力，他們在一週內不僅與貝爾達成協議，還從遊騎兵隊交易來洛威（Nathaniel Lowe）。

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貝爾不僅具備長打能力，還有穩定的上壘率。儘管過去兩個賽季的整體表現接近聯盟平均水準（2023年OPS+為101、2024年為97），但憑藉9年資歷和良好的環境適應能力，他的表現仍值得期待。

貝爾於2016年在海盜隊起步，2017年以雙打者身份創下聯盟新人紀錄的26支全壘打，在新人王票選中排名第三。2019年他擊出生涯最高的37支全壘打，入選明星賽。2020年球季結束後透過交易加入國民隊，

貝爾過去曾在球隊發揮正面影響力，這也是國民隊決定找回這位資深老將的主要原因之一。他曾擔任國民隊青年棒球學院的球員大使，並在2022年獲得隊內羅伯托·克萊門特獎提名。在2021年至2022年球季，他為國民出賽247場，繳出136的OPS+，擊出41支全壘打，直到在首次交易截止日被包含在胡安·索托（Juan Soto）重磅交易中轉戰聖地牙哥。