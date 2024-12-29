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富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

記者楊舒帆／台北報導

富邦勇士啦啦隊韓籍成員金渡娥、金子仁、南珉貞29日在主場與球迷相見歡，「挑食鬼」南珉貞特意讓兩位韓籍新成員品嚐臭豆腐，結果金子仁出乎意料地說好吃，金渡娥雖一開始不敢嘗試，最後也體驗了臭豆腐的美味。

▲▼富邦勇士韓籍啦啦隊女孩，左起金渡娥、金子仁、南珉貞。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦勇士韓籍啦啦隊女孩，左起金渡娥、金子仁、南珉貞。（圖／記者楊舒帆攝）

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金渡娥、金子仁28日首次體驗勇士主場，金渡娥表示：「我很緊張，自己表現沒有很好，感謝粉絲沒有苛責我，讓我度過愉快的一天。」金子仁則說：「我也很認真準備，感謝很多粉絲支持我，我會更努力。」

南珉貞看到兩位新成員初登場，回想起自己去年的情景，她說：「我能理解她們很緊張，因為我會一點中文，可以幫忙翻譯，希望接下來能幫助姊姊們適應這裡。」

不少粉絲接機，讓初次來台應援的金渡娥、金子仁相當感動。金渡娥說：「飛機有點延誤，還擔心粉絲等到很晚，結果發現很多粉絲還在等著，很可惜沒辦法幫所有粉絲簽名，希望以後有更多與粉絲見面的機會。」金子仁也說：「沒想到會看到這麼多粉絲，這種氣氛跟韓國不一樣，感受到台灣粉絲相當尊重啦啦隊。」

富邦勇士舉辦韓國主題週活動，讓台、韓兩國女孩都穿上韓服。南珉貞透露自己其實有想穿的顏色，不過為了讓台灣的女孩穿上漂亮韓服，因此讓步了。金子仁表示：「我很喜歡韓服，除了特別節日之外，平時也會穿，能在台灣穿韓服很榮幸。」金渡娥則說，能在首次主場穿韓服很開心。

已經熟悉台灣生活的南珉貞為了讓她們認識台灣美食，她說：「富邦休息室有準備臭豆腐，我開玩笑跟她們說，如果沒吃臭豆腐就沒辦法加入FA，結果沒想到金子仁很會吃，金渡娥也沒被嚇到，既然她們連臭豆腐都吃得這麼好，那我就沒什麼可以推薦的了。」

金子仁說：「上次來台灣在夜市吃過湯的臭豆腐，也吃過炸的，兩種都很喜歡，所以剛才在休息室看到臭豆腐很開心就吃了。」金渡娥則說：「昨天在夜市聞到臭豆腐，差點吐了。今天為了應援，特別忍住恐懼品嚐，結果比想像中還OK。」

▲▼富邦勇士韓籍啦啦隊女孩，左起金渡娥、金子仁、南珉貞。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦勇士韓籍啦啦隊女孩，左起金渡娥、金子仁、南珉貞。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 啦啦隊富邦勇士韓國台灣臭豆腐影音

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