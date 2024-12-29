大鎖艾倫點出黑曼巴「最強武器」　被震撼教育8分鐘就犯滿

▲艾倫被布萊恩欽點「最難對付的防守者」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「大鎖」艾倫（Tony Allen）球員生涯以優異的防守能力著稱，曾6度入選年度最佳防守陣容，是湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）公開認證過「最難對付的防守者」。近日，艾倫在節目上談到與布萊恩交手的艱難經歷，並點出布萊恩最難防守的武器。

艾倫在與藍道夫（Zach Randolph）主持的播客節目《Out The Mud Podcast》中，提到布萊恩最讓他棘手的武器是腳步，「他的腳步非常出色，他會假裝衝向籃框，接著旋轉跳投，光是他的腳步，就足以讓人暈眩。」

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艾倫表示，讓他最難以忘懷的比賽是2005年2月22日與湖人的對決，是他首次對上布萊恩，「他（布萊恩）是讓我在NBA首次犯滿退場的球員，領到6次犯規，只用了8分鐘。」

當時擔任先發的艾倫在開賽僅16秒就對布萊恩犯規，隨後不到2分鐘再次犯規被換下。下半場，艾倫依然快速累積犯規，並在第4節末段累積滿6犯退場。那場比賽，艾倫的上場時間僅7分52秒。

之後，艾倫與布萊恩共交手24次，雖然平均讓布萊恩拿下25.5分，但成功將其投籃命中率限制在42％。

布萊恩NBA的20年生涯中，共參加了1346場比賽，以33643分的總得分位列歷史第4名。他曾率隊實現三連冠（2000-2002年）和二連冠（2009、2010年），並在2006年創下單場81分的歷史第二高紀錄。