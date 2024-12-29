布朗被炒後沒聯絡　國王臨時主帥：會將福克斯放對位置

▲布朗（左後）、克利斯蒂（右前）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今年6月才與國王續約的總教練布朗（Mike Brown）昨（28）日被球團開除，改由助教克利斯蒂（Doug Christie）擔任臨時主帥。新官克利斯蒂上任後表示，他不打算對球隊進行大改造，且自布朗被開除後，2人尚未有交談。

克利斯蒂在NBA效力15個賽季，其中5個賽季在國王隊度過，退役後他成為國王的播報員，4年前開始擔任國王助理教練。克利斯蒂曾在2021年12月短暫擔任臨時總教練，克利斯蒂帶隊打出2勝3敗。

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布朗被解雇後，2人沒有交談，但克利斯蒂表示他對布朗有滿滿尊敬，「我對布朗有著深深的愛，他願意留下我在團隊，對我意義重大，我能從這位不可思議的教練身上學到許多東西，持續成長並學習，我真的很有福氣。」

▲福克斯（左）。（圖／路透）

國王一哥福克斯（De’Aaron Fox）本季在比賽關鍵時刻的發揮，相比布朗執教國王的前2個賽季有明顯下滑。迪羅臣（DeMar DeRozan）自從公牛來到國王後，關鍵時刻的表現也不佳，2人原先都是著名的大心臟球員，本季卻常神隱，許多人將問題歸咎於布朗。

克利斯蒂對此並不擔心，「有時候球會進，有時候沒進，我知道這2位球員已經準備好了，我會將他們（福克斯、迪羅臣）放在合適的位置，讓他們發揮。」

▲迪羅臣。（圖／路透）