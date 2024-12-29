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NBA三球員鬥毆懲處出爐！最重禁賽4場　官方曝賽後有人繼續挑釁

▲太陽紐基奇；獨行俠馬歇爾、華盛頓爆發出拳衝突。（圖／路透）

▲獨行俠馬歇爾（左）、華盛頓（右）和太陽紐基奇（中）爆發衝突，懲處出爐。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

太陽與獨行俠昨(28)日交手爆發嚴重衝突，3名球員第3節上演「拳上」，NBA今(29)日公布懲處結果，獨行俠前鋒馬歇爾(Naji Marshall)被禁賽4場，最先失控的太陽中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)遭禁賽3場，推人的華盛頓(P.J. Washington)被禁賽1場，聯盟表示馬歇爾賽後還試圖在休息室外繼續挑釁紐基奇。

這起鬥毆事件發生在第3節還剩9分02秒，紐基奇被抓了進攻犯規，和上前與他理論的馬歇爾(Naji Marshall)發生口角，他一掌拍向對方，遭馬歇爾出拳還擊，隨後紐基奇被華盛頓(P.J. Washington)推倒在地，3人通通被裁判趕出場。

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NBA官方表示，馬歇爾賽後還試圖在休息室外的走廊進一步挑釁紐基奇，因此儘管他不是最先動手的人，卻是當中被禁賽最多場的球員，他將被禁賽4場，損失23萬6453美元的薪資；紐基奇被禁賽3場，損失37萬5000美元；推人的華盛頓僅被禁賽1場，損失8萬9080美元。

▲▼太陽紐基奇、獨行俠馬歇爾。（圖／路透）

▲NBA公布3名球員鬥毆事件的懲處結果。（圖／路透）

轉任球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)對最終的懲處提出質疑，「聯盟這次搞錯了。紐基奇先動手並且先揮拳，馬歇爾最多應該只被禁賽2場。」

獨行俠記者湯瑪斯(Landon Thomas)也替馬歇爾喊冤，「馬歇爾因為自衛被禁賽4場？華盛頓因為推人被禁賽1場？如果不是紐基奇，這一切都不會發生，他被禁賽3場，這真是可悲。」

▲▼太陽紐基奇、獨行俠馬歇爾。（圖／路透）

▲先動手的紐基奇被禁賽3場。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽紐基奇獨行俠馬歇爾華盛頓

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