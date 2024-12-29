大谷翔平宣布喜訊！妻子真美子懷孕　貼文3小時破百萬讚眾星祝福

▲大谷翔平要當爸爸了 。（圖／翻攝大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平於29日（台灣時間）清晨在個人Instagram宣布妻子真美子懷孕的喜訊，引發各界熱烈迴響。這位日美雙棒球界巨星在貼文中寫道「迫不及待想迎接即將加入我們家庭的小新秀！」並附上愛犬DEKOPIN與嬰兒用品的照片，以及經過遮蔽的超音波照片。

這則喜訊迅速在社群媒體上引發熱議，短短3小時內就突破100萬個讚，留言數超過1.8萬則。包括WBC日本隊隊友吉田正尚、千賀滉大、松井裕樹，以及美國隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）等人都紛紛送上祝福。還包括糸井嘉男和杉谷拳士等前隊友，以及目前的隊友內野手貝茲（Mookie Betts）等人，展現出他廣受愛戴的程度。

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這則喜訊也讓人關注到MLB的育嬰假制度。大聯盟自2011年起實施「父親名單」制度，允許球員在妻子生產時可請最多72小時的暫時離隊假。去年道奇隊就有多位球員，包括貝茲（Mookie Betts）、蒙西（Max Muncy）等人使用這項制度，展現出該隊支持球員照顧家庭的文化。

外野手奧特曼（James Outman）曾在今年4月表示：「請育嬰假已經成為很平常的事，因為我們都想要幫助妻子。」雖然目前尚不清楚真美子的預產期是否會與賽季重疊，但大谷翔平夫婦的喜訊，也讓這項在美國職棒界已普及的育嬰假制度受到更多關注。

▲大谷翔平與妻子田中真美子日前前往觀看洛杉磯湖人隊比賽。（圖／路透）