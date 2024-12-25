沈立宸完封七賢率長安晉級冠軍戰　追隨林昱珉球速半年激增17公里

▲北市長安沈立宸。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／台北報導

台北城市青少棒邀請賽，地主北市長安四強賽出戰高雄七賢，沈鈺傑之子沈立宸銜命先發，完投5局無失分，長安火力發威以8比0提前5局迎接勝利。沈立宸升上國三後大幅度進步，12強賽看同為左投的林昱珉也獲得激勵。

長安全場10安打，廖芫豎、曾乙喆各敲2支安打，包含1支三壘安打，都貢獻2打點、2得分。沈立宸先發主投5局，被敲2安打，奪3次三振，無失分。

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長安總教練鄭凱名表示，「沈立宸在國中階段少有達到5局的比賽，過去他在4局就容易體力下滑，此戰分數拉開後鼓勵他挑戰自己的極限。此役變化球、直球位置都有到位，這半年進步很多。」

沈立宸透露，桃園盃曾有一場投到6局，而今天第五局有保送，主要是靠變化球搶好球，「昨天看七賢的影片，身材滿好的，後段棒次會偷點，三、四棒用變速球。」

近半年球速從約110公里到現在進步到127公里，沈立宸坦言，升上國三心態不同，身材也比較高，做重訓提升力量。

12強台灣奪冠，沈立宸沒有錯過一場比賽的轉播，也有到現場觀戰，他表示，「對美國印象深刻，沒想到可以打那麼多分，投手也能壓制。」而中華隊最關注的投手是與自己同為左投的林昱珉，「他很強，平常也會用YouTube看他在小聯盟的投球影片，上次看他現場投球已經是高中的時候，球速變得很快。」