運動雲

>

沈立宸完封七賢率長安晉級冠軍戰　追隨林昱珉球速半年激增17公里

▲▼北市長安沈立宸。（圖／台北市棒球協會提供）

▲北市長安沈立宸。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／台北報導

台北城市青少棒邀請賽，地主北市長安四強賽出戰高雄七賢，沈鈺傑之子沈立宸銜命先發，完投5局無失分，長安火力發威以8比0提前5局迎接勝利。沈立宸升上國三後大幅度進步，12強賽看同為左投的林昱珉也獲得激勵。

長安全場10安打，廖芫豎、曾乙喆各敲2支安打，包含1支三壘安打，都貢獻2打點、2得分。沈立宸先發主投5局，被敲2安打，奪3次三振，無失分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長安總教練鄭凱名表示，「沈立宸在國中階段少有達到5局的比賽，過去他在4局就容易體力下滑，此戰分數拉開後鼓勵他挑戰自己的極限。此役變化球、直球位置都有到位，這半年進步很多。」

沈立宸透露，桃園盃曾有一場投到6局，而今天第五局有保送，主要是靠變化球搶好球，「昨天看七賢的影片，身材滿好的，後段棒次會偷點，三、四棒用變速球。」

近半年球速從約110公里到現在進步到127公里，沈立宸坦言，升上國三心態不同，身材也比較高，做重訓提升力量。

12強台灣奪冠，沈立宸沒有錯過一場比賽的轉播，也有到現場觀戰，他表示，「對美國印象深刻，沒想到可以打那麼多分，投手也能壓制。」而中華隊最關注的投手是與自己同為左投的林昱珉，「他很強，平常也會用YouTube看他在小聯盟的投球影片，上次看他現場投球已經是高中的時候，球速變得很快。」

關鍵字： 棒球台北城市青少棒邀請賽北市長安沈立宸林昱珉

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

源田壯亮爆婚外情！與菜菜緒系美女交往近1年　台灣約會被抓包

源田壯亮爆婚外情！與菜菜緒系美女交往近1年　台灣約會被抓包

日雜誌：日本棒球為何輸給台灣？　1結果認定台灣成功並非偶然

日雜誌：日本棒球為何輸給台灣？　1結果認定台灣成功並非偶然

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

「好難喔...」呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

「好難喔...」呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

NBA準狀元4度獲ACC單周最佳新秀　專家點名巫師最需要他

NBA準狀元4度獲ACC單周最佳新秀　專家點名巫師最需要他

佐佐木朗希最有可能轉戰道奇？美媒分析原因

佐佐木朗希最有可能轉戰道奇？美媒分析原因

自由市場最佳打者之一！佩德森轉戰遊騎兵

自由市場最佳打者之一！佩德森轉戰遊騎兵

金塊最可能交易他？丹佛冠軍射手：高層想這麼做也不會告訴我

金塊最可能交易他？丹佛冠軍射手：高層想這麼做也不會告訴我

「炸裂」應援曲隨陳子豪轉隊？兄弟首度回應：傾向留下！

「炸裂」應援曲隨陳子豪轉隊？兄弟首度回應：傾向留下！

目睹歐巴路邊嘟嘴狂自拍賣萌 戲精妹掩面睜大眼等看好戲XD

熱門新聞

源田壯亮爆婚外情！與菜菜緒系美女交往近1年　台灣約會被抓包

日雜誌：日本棒球為何輸給台灣？　1結果認定台灣成功並非偶然

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

「好難喔...」呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

NBA準狀元4度獲ACC單周最佳新秀　專家點名巫師最需要他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

2「日本為何輸給台灣？」　日體育雜誌今年最受關注文章曝

3首選台灣！韓職3球團來台春訓

4林昀儒將換混雙搭檔「5選1」

5呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

最新新聞

1即／醒吾男狂砍文大生　殺人未遂罪起訴

2國道車禍3死真相曝！闆娘飆190躲追債　2車撞爛9人起訴

3柯敬賢8點探班七賢學弟　盼明年旅美球季健康完整

4救世主克拉克　奪美聯社最佳女運動員

5田中將大加盟巨人披11號戰袍！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

蹦闆嗆統神「等著來送吧！」　豪語：4回合KO，拜託別棄權

人夫球星陳鏞基賽前跑「辣妹酒局」 正宮失落發文：一個人的母親節

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366