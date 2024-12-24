神預言！杉谷拳士精準命中大谷翔平50-50　球迷驚：超能力者

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平在本季締造前所未有的「50支全壘打、50次盜壘」(50-50)偉業，而早在球季初，前日本火腿隊球員杉谷拳士便精準預測這項壯舉，引發熱烈討論。

杉谷拳士在球季初於節目中大膽寫下「50-50」的預測，當時理由充分，卻被視為天方夜譚，如今大谷實現此目標後，他的「先見之明」被球迷封為「超能力者」。 大谷去年12月與道奇隊簽下10年7億美元的超級合約，今年球季表現再度突破巔峰。

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8月，他以生涯首支再見滿貫全壘打達成「40支全壘打-40次盜壘」（40-40），9月更進一步，完成史無前例的「50-50」，最終以54支全壘打與59次盜壘結束球季，雙項數據全面刷新個人生涯紀錄。他的全壘打數遠超過2023年效力天使時的44支，盜壘數更是2021年26次的兩倍，堪稱職業生涯最佳表現。

令人驚訝的是，杉谷拳士早在開季之初便預測到大谷可能完成這項壯舉。在ABEMA體育節目《ABEMA體育時間》中，杉谷寫下「50-50」並解釋，「我在春訓時觀察他，覺得他的目標可能是打擊率3成、100打點、50支全壘打與50次盜壘。他今年專注於打擊，並且在春訓中特別注重衝刺訓練，我感受到他對盜壘的渴望。所以我特別看好這個數字。」

隨著大谷完成這項歷史性壯舉，杉谷拳士的「神預言」引發球迷熱議，紛紛讚嘆，「居然有預言者哈哈」「這也太厲害了吧」「杉谷真的像預言家一樣」「超能力者杉谷」，「預測50支全壘打可能不算太難，但連50次盜壘都精準命中，他真的很厲害」。