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鈴木一朗嘆現代棒球太重數據：很無聊　與松井秀喜憂日本跟進

▲▼世界12強棒球賽東京複賽賽前，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲鈴木一朗。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

效力於水手隊擔任會長特別顧問兼教練的鈴木一朗，在23日播出的「情熱大陸 一朗二夜連續特輯」（MBS／TBS系列）後篇中，與洋基名將松井秀喜對談時，談及了現代棒球過度重視數據。

當松井問道，「看現在的大聯盟比賽，會感到壓力嗎？」一朗立即回答，「會啊會啊，感到非常大的壓力。」松井也表示認同。一朗接著說，「這是很無聊的棒球。」

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松井也提到，「打序的意義已經變得模糊了呢。」對此一朗點頭表示，「每個選手的角色完全消失了。可怕的是日本會在幾年後跟進這個趨勢，這個走向很危險。」

兩人討論的是在大聯盟已成主流的重視數據的棒球。在另一個單獨採訪場景中，一朗指出，「一切都用數據管理，並持續追求這點。在需要時開啟就好，但現在卻是常態。因為（數據）都在觸手可及的地方，所以完全不用動腦思考。大聯盟的棒球正是如此。」他表示這樣會失去「感性」，並強調「只評價看得見的東西是很危險的。」

在對談中，一朗將大聯盟的數據分析專家形容為「會讀書的人」，松井也感嘆道，「棒球被那邊支配了呢。」一朗說：「他們只是輸入看得見的資訊，然後就認定如此。某種意義上是被洗腦了。選手的心情、心理狀態是無法反映在數據上的。有很多看不見但重要的事情存在，但因為大家都在追求（重視數據），就變成在那方面比拼了。」

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