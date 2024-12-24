洋基4MVP豪陣難複製道奇奪冠奇蹟？　歷史數據藏玄機

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基以1年1,250萬美元簽下2022年國聯MVP葛斯密特（Paul Goldschmidt），將在2025年集結4位MVP球星，然而大聯盟史上擁有4位MVP的球隊僅1支奪冠，恰是今年的道奇隊。

洋基明年將擁有葛斯密特（2022年國聯）、貝林傑（Cody Bellinger）（2019年國聯）、史坦頓（Giancarlo Stanton）（2017年國聯）和賈吉（Aaron Judge）（2022、2024年美聯）等4位MVP。

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不過，從戰力分析，這4人今年的勝場貢獻值（WAR）加總僅15.0，其中賈吉高達10.8，但高史特密特僅1.3、貝林傑2.2、史坦頓更低至0.7，反映出部分球星已過巔峰期。例如，葛斯密特今年表現就不如預期，只有22轟，打擊率.245。貝林傑今年則只有18轟，打擊率.266。

相較之下，今年奪冠的道奇隊3位MVP仍保持高水準，大谷翔平（9.2）、貝茲（4.8）和佛里曼（4.7）的WAR總和達18.7，即便少一人仍優於洋基的4人組合。

歷史數據更顯示，大聯盟史上僅有7支球隊擁有4位MVP，分別是1978年紅人、1982年天使、1996年紅襪以及2021、2022、2024年的道奇，其中只有今年的道奇隊成功奪冠。

2025年的洋基將與1982年加州天使和1978年紅人並列，成為史上僅有的三支擁有四位野手MVP的球隊。天使當年有傑克森（Reggie Jackson）、卡魯（Rod Carew）、林恩（Fred Lynn）和貝勒（Don Baylor），紅人則有佛斯特（George Foster）、羅斯（Pete Rose）、摩根（Joe Morgan）和班奇（Johnny Bench）。

值得一提的是，貝林傑將成為史上唯一一位在兩支不同球隊都擁有四MVP陣容的球員。但洋基實際上並非獲得四位巔峰期的MVP，賈吉是唯一仍處於最佳狀態的球員，洋基能否成為繼2024年之後，以4MVP陣容奪冠的隊伍值得關注。