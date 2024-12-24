大谷翔平目標日本開幕戰重返二刀流　曝最新練投進度

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平本季締造史上首見的「50轟50盜」成就。他不僅以54轟超越自己2021年的46轟紀錄，更改寫道奇隊史49轟紀錄。展望明年將恢復二刀流，大谷翔平透露，目前左肩恢復良好，也展開70英里的投球練習。談到明年在日本的海外開幕戰，他設定目標是完全康復二刀流，但得視情況而定。

大谷翔平第三度獲選美聯社年度最佳男運動員，接受美聯社專訪時，大谷翔平談及創造「50、50」紀錄時表示，「我確實想要突破那個界限，當真的超越紀錄時，自己也感到驚訝和開心。」

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關於世界大賽時受傷的左肩關節盂唇修復手術後狀況，他表示，「雖然還沒有完全恢復活動範圍，但已經好很多了。目前沒有疼痛，只剩些微緊繃感，但確實在逐漸好轉中。」

大谷翔平目前已進行約70英里（約113公里）的投球練習。「我認為小步驟非常重要，最終目標是恢復健康。我會慢慢地、逐步地提升訓練強度。」

隨著封王功臣布勒（Walker Buehler）將轉戰紅襪，道奇隊明年的先發輪值尚未完全確定。大谷表示：「就像本季常見的安排，可能會採用包含牛棚賽的五人輪值，也可能採用六人輪值。」他強調：「休養和恢復的平衡很重要，要考慮如何影響季後賽之爭。我也必須思考自己的節奏，並根據情況調整。」

道奇隊將在日本迎戰小熊隊展開新賽季。談到二刀流復出時程，他說：「個人目標是在開幕戰前完全康復。如果能投打都上場當然最好，但會視情況而定。」

每當大谷站上打擊區或投手丘時，都承受著表現出非凡壯舉的巨大壓力和期待。「我只是試著在自己的能力範圍內比賽，」他說，「我只能控制能掌控的事，這時就要信任隊友。相信在我身後的隊友們會完成該有的表現。我盡量不去想太多。」