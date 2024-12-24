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追平喬丹！大谷翔平第三度獲選年度最佳男運動員：莫大的榮幸

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本超級巨星大谷翔平再創佳績，他以2024年的精彩表現，第三度獲選美聯社（AP）年度最佳男運動員，追平籃球傳奇「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄，距離阿姆斯壯（Lance Armstrong）、伍茲（Tiger Woods）和詹姆士（LeBron James）的四冠紀錄僅一步之遙。

「這是莫大的榮幸，」大谷翔平透過翻譯日高正明（Matt Hidaka）在AP專訪中表示：「顯然所有的努力都得到了回報。也許明年，我還能再次獲得這個獎項。」

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在74位AP及其會員的體育記者投票中，大谷獲得48票支持。這是他繼2021年和2023年效力天使隊時後的第三座AP年度最佳男運動員獎。

「在日本長大時，我確實關注喬丹和伍茲，」大谷翔平說：「我會看到他們的成就以及他們在美國的成功故事。」

這是始於1931年的AP榮譽，目前以高爾夫球手迪德里克森（Babe Didrikson）的六次獲獎紀錄最多，為男女運動員之最。

今年的第二名是在巴黎奧運摘下四金的法國泳將馬爾尚（Léon Marchand），獲得10票。第三名則是今年贏得高球大師賽冠軍和奧運金牌的舍夫勒（Scottie Scheffler），獲得9票。

關鍵字： 大谷翔平AP年度最佳男運動員喬丹伍茲日本

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