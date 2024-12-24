世界大賽英雄布勒離開道奇　6.9億一年約加盟紅襪

▲道奇布勒（Walker Buehler）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪隊與2024年世界大賽英雄布勒（Walker Buehler）達成一年2,105.5萬美元（約6.9億台幣）加獎勵金的合約，預計完成體檢後正式簽約。這位剛剛幫助道奇隊奪下隊史第八冠的右投，將首度披上非道奇戰袍。

布勒在今年世界大賽第五戰擔任終結者，以一分領先的情況下完美解決三名打者，最後一球三振韋杜戈（Alex Verdugo）封王，寫下洛杉磯棒球新傳奇。然而，他的例行賽表現卻不盡理想，歷經第二次韌帶手術後的復出賽季，75.1局投球僅繳出5.38防禦率，三振率、保送率與被全壘打率均創下生涯最差紀錄。

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所幸布勒在季後賽找回狀態，四場出賽合計15局拿下3.60防禦率，送出13次三振，包括世界大賽第三戰的5局無失分優質先發。這樣的表現讓紅襪隊願意放手一搏，期望這位2020年也曾奪冠的強投能重現昔日身手。

據美媒報導，紅襪隊看好布勒的季後賽演出，認為他仍有重返一線投手行列的實力。這筆簽約將為紅襪隊的先發輪值注入新血，與新科王牌克羅切（Garrett Crochet）、霍克（Tanner Houck）、吉歐里托（Lucas Giolito）、貝洛（Brayan Bello）等人組成堅強陣容。隨著山多瓦（Patrick Sandoval）預計下半季歸隊，紅襪隊的輪值深度比近年更好。