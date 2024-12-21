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諸羅山盃／中大紅襪自籌1200萬蓋打擊場　潘為綸打擊提升敲勝打

▲▼中大紅襪白潘為綸。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中大紅襪白潘為綸。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽21日賽事，中大紅襪白由潘為綸關鍵6局上掃出超前分安打率隊以3比2逆轉台中大仁。

桃園市中壢區的中央大學教授和社區成員自籌超過1200萬經費，在中大附近空地打造棒球打擊場，這批參加諸羅山盃的球員，成為首批受惠者。本屆中大紅襪共派5支高年級組球隊，以及1支低年級組球隊。

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中大紅襪白總教練江明倉表示，「我們這隊都是五年級的球員，潘為綸是先發第4棒三壘手，逆轉安打表現很不錯，也要靠前面打者選保送推積壘包。」此外，後援投手夏詰皓更是隱形功臣，前一戰雖然輸球，但夏詰皓有把分數凍結，此戰他又後援拆彈解危，江明倉直呼，「需要給他一點版面。」

值得一提的是，中大紅襪自籌建成的打擊場，讓這些球員提升打擊能力，江明倉說，「我們會利用平日晚上輪流讓每隊運用練習，若週末團練遇到下雨，也會在打擊場訓練。目前小球員約600至700人，U8至U15都有，也有計畫籌組青棒組。」

此戰敲致勝安打的潘為綸說，「按照教練指示，看好球在打不要打到壞球。打擊場是鋪人工草皮很舒服，晚上打兩小時，禮拜天會打到五小時，以前都打不到球，之前沒有看球在打，現在會看著球打。」從3歲就開始接觸棒球的他，參加小騎士幼棒，3年級加入中大紅襪體系，是Lamigo的球迷，最喜歡王柏融，因為他在Lamigo時期很會開轟，隨著王柏融到台剛雄鷹也成為台鋼的球迷。

▲▼中大紅襪。（圖／主辦單位提供）

▲中大紅襪。（圖／主辦單位提供）
 

關鍵字： 中大紅襪諸羅山盃棒球自籌打擊場逆轉

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