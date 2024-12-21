9隊創紀錄繳奢侈稅！道奇1.03億居首

▲道奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據大聯盟與球員工會於本週五公布的最終數據，今年共有創紀錄的9支球隊需支付奢侈稅，其中洛杉磯道奇隊的稅金高達1.03億美元，位居榜首，而紐約大都會隊則需繳納9710萬美元。 在球隊老闆柯恩（Steve Cohen）高額投入的情況下，大都會累計需繳奢侈稅的總額已接近2.29億美元。

本季世界大賽冠軍道奇隊連續第4年需支付奢侈稅。道奇的稅務薪資總額達到3.53億美元，其中包含103萬2454美元的大谷翔平非現金補償，這筆金額涵蓋了大谷在道奇球場的比賽包廂使用權及翻譯服務。

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紐約洋基隊則需繳納6,250萬美元，排名第三。其他需繳納奢侈稅的球隊依次為費城人隊（1,440萬美元）、亞特蘭大勇士隊（1,400萬美元）、德州遊騎兵隊（1,080萬美元）、休士頓太空人隊（650萬美元）、舊金山巨人隊（240萬美元），以及芝加哥小熊隊（57萬美元）。

今年奢侈稅總額達到3.113億美元，超越去年8支球隊支付的2.098億美元的紀錄。所有稅款需在明年1月21日前繳交至大聯盟。

多倫多藍鳥隊透過夏季的一系列交易，將稅務薪資壓低至2.339億美元，成功低於2.37億美元的奢侈稅門檻。藍鳥隊原本開季的預估薪資為2.443億美元。