籃網送走施洛德慘輸29分　西蒙斯控球6失誤：只是閱讀比賽問題

▲籃網西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

有意重建的籃網最近送走了後場指揮官「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)，由西蒙斯(Ben Simmons)扛起控球重任，結果交易後首戰就慘輸給騎士29分，近年因背傷早已失去狀元光環的西蒙斯，在新進攻體系中表現掙扎，雖送出8助攻也出現6次失誤，全隊失誤更高達20次。

將幾名主力都擺上交易檯面的籃網，今(17)日在主場迎戰東區龍頭騎士，送走後場領袖施洛德後，過去兩季僅替布魯克林出賽57場的西蒙斯，扛起了控球重任，他此戰上場時間來到本季新高的31分鐘，僅出手7次拿下10分、8助攻和4籃板，正負值是不理想的-16，還出現多達6次失誤。

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西蒙斯在籃網的新進攻體系中表現掙扎，沒能幫助球隊主導比賽節奏，全隊合計發生20次失誤，送給騎士34分，終場以101比130慘敗29分。

▲籃網西蒙斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

賽後西蒙斯表示，「我認為這只是閱讀比賽的問題。當你加速時，你會犯更多錯誤。但身為控球後衛，我需要知道隊友的位置並保護好球權。」

「現在我有更多的機會，因為我在控球後衛的位置上，所以我正在尋找我的方法。我打算和教練談談我在場上看到的一些不同情況。」西蒙斯如此說道。

《紐約郵報》直言，西蒙斯與施洛德是完全不同風格的指揮官，籃網會懷念施洛德的得分和組織能力，這兩項能力大多來自於擋拆戰術。